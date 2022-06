Calciomercato Roma news/ Torna di moda Xhaka. Spunta anche Ederson

Il calciomercato estivo vedrà la Roma di Josè Mourinho tra le grandi protagoniste. I giallorossi sono pronti a ufficializzare il primo colpo in entrata di questa sessione: Nemanja Matic. Secondo quanto riferito dall’esperto Gianluca Di Marzio, il centrocampista in scadenza di contratto con il Manchester United dovrebbe arrivare nella Capitale per svolgere le visite mediche già lunedì o martedì.

Il serbo non è l’unico obiettivo della Lupa per la mediana. Il nome nuovo lo fa La Gazzetta dello Sport: parliamo del brasiliano Ederson. Reduce da sei mesi di altissima qualità con la maglia della Salernitana, il centrocampista brasiliano ha attirato l’interesse dei principali club italiani: dall’Inter all’Atalanta, passando per la Fiorentina. La Roma si è iscritta alla corsa: serviranno 20 milioni di euro per strappare il suo cartellino alla compagine campana.

CALCIOMERCATO ROMA: TORNA DI MODA XHAKA

Per il Corriere dello Sport torna di moda anche Granit Xhaka. Vicino alla Roma nel mercato di gennaio, il centrocampista svizzero potrebbe tornare una pista calda per i giallorossi. L’arrivo all’Arsenal di Tielemans potrebbe portare il possente mediano alla corte di Mourinho. Da valutare le cifre tra cartellino e ingaggio. Prosegue, invece, la trattativa tra Roma e Sassuolo per Frattesi. Secondo Sky Sport, i giallorossi sono pronti a inserire nella proposta il cartellino di un giovane talento: entrando nel dettaglio, i nomi sono quelli di Volpato e Felix. Qualche difficoltà in più per arrivare a Ola Solbakken. Il Bodo/Glimt non è intenzionato a cedere l’esterno offensivo in estate e chiede un indennizzo di almeno 3 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva da Tiago Pinto, considerando che il calciatore si libererà a costo zero a gennaio. Infine, novità sul futuro di Alessandro Florenzi: secondo Calciomercato.com, il terzino destro verrà riscattato dal Milan per una cifra tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Uno scontro, dunque, rispetto ai 4,5 milioni pattuiti l’estate scorsa.

