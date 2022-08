CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Tre club interessati a Shomurodov, Bailly rimane lontano

Calciomercato Roma news, i club che vorrebbero Eldor Shomurodov

In questo agosto di calciomercato estivo la Roma sta lavorando su più fronti al fine di garantire una rosa altamente competitiva a mister Mourinho per affrontare al meglio i vari impegni nella stagione che sta per cominciare. Nello specifico, in attacco i giallorossi starebbero pensando al tesseramento di Andrea Belotti, rimasto svincolato, ma prima di aggiungere un calciatore al proprio reparto avanzato sarà necessaria una cessione.

Il principale indiziato a salutare la Capitale è l’uzbeko Eldor Shomurodov, reduce da un’annata decisamente deludente dopo essere stato prelevato un anno fa dal Genoa. Stando alle indiscrezioni più recenti, nella giornata odierna l’agente del ventisettenne incontrerà il Bologna, squadra che ha manifestato un forte interesse nei suoi confronti da alcuni giorni, con la formula che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro, almeno secondo le intenzioni della Roma. In queste ore però si registra la presenza anche di Torino e Wolverhampton sulle tracce di Shomurodov.

Oltre ad un attaccante ed ad un centrocampista, in casa Roma si pensa pure ad un nuovo difensore centrale in questa finestra estiva di calciomercato. Uno dei nomi più caldi in orbita giallorossa sembrava essere quello di Eric Bailly, francese di proprietà del Manchester United, ma secondo thesun.co.uk il giocatore preferirebbe trasferirsi a Siviglia piuttosto che a Roma, dove non tramonta nemmeno la pista che porterebbe a Japhet Tanganga del Tottenham.

