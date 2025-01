CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TENTATIVO PER RASPADORI DEL NAPOLI

Il calciomercato Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante e i nomi sulla lista di Ghisolfi sono tanti e con caratteristiche diverse per arricchire la rosa messa a disposizione di Claudio Ranieri. Il nome più caldo delle ultime ore è quello di Giacomo Raspadori che è di proprietà del Napoli ma potrebbe decidere di lasciare i partenopei già in questa sessione di mercato per via del poco spazio che sta trovando nel tridente della squadra di Conte. La Roma è interessata a questo profilo e avrebbe già chiesto informazioni al Napoli con la volontà di intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Sul calciatore ci sono anche gli occhi vigile dell’Atalanta che cerca un’alternativa in attacco e potrebbe complicare i piani della Roma e provare ad anticiparla nei tempi per assicurarsi le prestazioni del numero 81.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BETO SI ALLONTANA E CERCA TITOLARITÀ

Uno dei nomi più graditi dal calciomercato Roma rimane quello dell’ex Udinese Beto che ha manifestato malcontento nell’Everton e vorrebbe tornare in Italia dove ha dimostrato tutte le sue qualità prima di andare in Premier League. Sul calciatore, però, è forte l’interesse del Torino che vorrebbe chiudere questa trattativa negli ultimi giorni di mercato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più eventuali bonus per accontentare gli inglesi che chiedono circa 20 milioni. Sullo sfondo rimane il calciomercato Roma che vorrebbe un vice Dovbyk e potrebbe sfruttare il canale preferenziale con l’Everton per riportare in Serie A Beto che, però, vorrebbe un posto da titolare e non gradirebbe particolarmente andare alla Roma proprio per questo motivo. Nelle prossime ore sono attese nuove notizie con il calciatore che sembra essere ormai destinato all’addio e ad un probabile ritorno in Italia con il Torino che continua a sperare e la Roma che osserva interessata i prossimi sviluppi.