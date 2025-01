Calciomercato Roma News: Giacomo Raspadori il vice Dovbyk

Il calciomercato Roma ha quasi concluso un affare in uscita nel reparto offensivo che permette alla squadra della capitale di liberare uno spazio in rosa e di risparmiare sullo stipendio, Eldor Shomurodov infatti sembra aver accettato la destinazione di Empoli e la società toscana sembrerebbe aver trovato l’accordo con i giallorossi. L’addio dell’attaccante uzbeko permette alla Roma di andare alla ricerca di un nuovo attaccante che possa giocare al posto di Artem Dovbyk, ma che possa anche giocare insieme a lui in un attacco a due o giocare alle sue spalle in coppia con uno tra Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Il nome del calciomercato Roma su cui Ghisolfi ha messo gli occhi, per l’opportunità che rappresenta anche a livello economico, è quello di Giacomo Raspadori che ha fatto sapere al Napoli di voler essere ceduto e che si inserisce perfettamente nelle caratteristiche ricercate dalla Roma per il nuovo attaccante. Sull’ex Sassuolo c’è anche l’interesse dell’Atalanta ma i neroblu hanno chiesto solo la disponibilità del giocatore e della trattativa in prestito, Ghisolfi quindi potrebbe batterli sul tempo e trovare l’accordo con il Napoli per il prestito di Raspadori e metterlo a servizio di Ranieri.

Calciomercato Roma News: Nicola Zalewski verso l’addio mentre Stephan El Shaarawy rinnova

In queste ora il calciomercato Roma potrebbe aver trovato la soluzione per uno degli esuberi della rosa, Nicola Zalewski, l’esterno polacco di origine italiana con l’arrivo di Devyne Rensch dall’Ajax avrà ancora meno spazio per giocare, dopo l’interesse di Galatasaray e Fenerbahce che il calciatore ha rifiutato e l’interesse dell’Olympique de Marseille che però non si è mai concretizzato in un offerta, su Zalewski ci sarebbe l’interesse dell’Inter. I nerazzurri potrebbero richiedere l’esterno in prestito per poter essere un quinto giocatore in rosa in quel ruolo che possa giocare su entrambe le fasce ma solo in caso di trasferimento di Tajon Buchanan, in direzione Torino.

In parallelo però si è conclusa la trattativa per il rinnovo di contratto di uno dei giocatori che la cura Claudio Ranieri sembra aver ritrovato, Stephan El Shaarawy, esterno offensivo o a tutta fascia che con Mourinho aveva trovato molto spazio poi perso con De Rossi e Juric. Il giocatore ha rinnovato con la Roma per un altro anno, ora il suo contratto scadrà nel 2026 alle stesse cifre che percepisce ora.