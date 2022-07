CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ultimatum per Frattesi, Lucas Torreira: “Ammiro Mourinho”

Calciomercato Roma news, Davide Frattesi entro giovedì

La Roma è in cerca di rinforzi per varie zone del campo in questa sessione di calciomercato estivo e per il centrocampo il profilo individuato per migliorare l’organico a disposizione di mister Mourinho sarebbe quello di Davide Frattesi, di proprietà del Sassuolo. Avendo già militato nel settore giovanile sia della Lazio che della Roma, per Frattesi si tratterebbe di un ritorno nella Capitale anche se è attualmente sotto contratto fino al giugno del 2026 con i neroverdi.

Tuttavia la trattativa sta vivendo da diversi giorni una fase di stallo abbastanza importante tanto che, secondo le indiscrezioni più recenti, i giallorossi avrebbero fissato la giornata di giovedì come ultima data per completare l’operazione. In caso di mancata intesa, i capitolini vireranno su altri obiettivi e intanto ieri Frattesi ha preso parte all’amichevole degli emiliani disputando un tempo. Al termine dell’incontro l’allenatore Dionisi ha dichiarato: “Per quanto riguarda chi è qui, mi auguro che restino tutti, poi le entrate verranno gestite in base a chi partirà.”

Calciomercato Roma news, le parole di Lucas Torreira

Detto di Frattesi, in queste frenetiche ore di calciomercato in orbita Roma è emerso un altro profilo che potrebbe essere d’aiuto per il centrocampo, ovvero quello di Lucas Torreira. Rientrato all’Arsenal dopo il prestito alla Fiorentina, che non lo ha riscattato, Torreira è uscito allo scoperto in un’intervista agli uruguaiani di Punto Penal spiegando: “La Roma è una possibilità. Ho parlato tempo fa con Mourinho, è un allenatore che ammiro. È un’occasione che mi attira molto ma non è facile.”

