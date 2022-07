CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Vieira si tiene Zaha, Carnevali: “Per Frattesi siamo fermi”

Calciomercato Roma news, mister Vieira non molla Zaha in attacco

La Roma è attiva su più fronti in queste settimane della sessione di calciomercato estivo. I giallorossi sono anche alla ricerca di almeno un nuovo rinforzo per potenziare il reparto avanzato, molto probabilmente a prescindere dalla cessione o meno di Nicolò Zaniolo alla Juventus. Il profilo accostato ai capitolini con maggior insistenza in questo senso da diversi giorni sembra essere quello di Wilfried Zaha, di proprietà del Crystal Palace con cui ha un contratto fino al giugno del 2023.

Tuttavia l’allenatore Patrick Vieira, passato da giocatore in Italia con le maglie di Juventus ed Inter, non ha lasciato spazi per una possibile partenza della punta dichiarando: “Siamo in un periodo in cui ci sono molte speculazioni sui giocatori. Quello che è veramente importante per me e per la squadra è che Wilfried è tornato in tempo e sta lavorando bene per giocare una buona stagione. Quello che viene scritto sui giornali è difficile da controllare. Posso solo dire che è felice nel nostro club e che non vede l’ora che la nuova stagione abbia inizio.”

Calciomercato Roma news, Carnevali parla della trattativa per Frattesi

L’attacco non è l’unico reparto in cui la Roma vorrebbe migliorarsi in questa finestra di calciomercato. A centrocampo infatti l’obiettivo è stato ormai da tempo individuato in Davide Frattesi, ventiduenne del Sassuolo con cui ha un contratto fino al giugno del 2026. Dopo i primi contatti avvenuti ad inizio mercato, l’operazione per riportarlo nella Capitale sembra però essere entrata in una fase di stallo, come dichiarato a Sky Sport pure dall’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali: “Su Frattesi siamo fermi all’ultima volta che ci siamo visti e vale a dire due settimane fa. Al momento è tutto bloccato e siamo molto lontani dal definire la trattativa.”

