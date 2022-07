CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Villar vicino alla Sampdoria, Svilar: “Sono qui per aiutare”

Calciomercato Roma news, la Sampdoria insiste per avere Villar

Oltre a nuovi innesti da consegnare a mister Mourinho, in questi mesi di calciomercato la Roma deve anche pensare alle cessioni di alcuni calciatori che non rientrano nei piani della società e dello stesso allenatore in vista della stagione che sta per cominciare. Nell’elenco di questi giocatori figura il nome di Gonzalo Villar, centrocampista che sembrava essere finito nel mirino del Monza ma che ora sarebbe ad un passo dal trasferimento alla Sampdoria.

Secondo quanto riportato da Cesar Luis Melo per Tyc Sports, lo spagnolo dovrebbe passare ai blucerchiati per 10 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto ma, stando alle indiscrezioni più recenti, le due società non si sarebbero ancora accordate sulle modalità del trasferimento. I giallorossi vorrebbero infatti essere certi dell’obbligo mentre i liguri starebbero spingendo per avere il ventiquattrenne Villar solamente in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma news, le parole del nuovo portiere Svilar

Nella prima parte di questa finestra di calciomercato estivo la Roma si è mossa parecchio aggiudicandosi tra gli altri anche il portiere Mile Svilar. L’estremo difensore ha firmato con i giallorossi a parametro zero dopo la fine dell’avventura col Benfica e, intervistato dal Corriere dello Sport, ha dichiarato: “Cosa mi ha convinto? Tutto. L’allenatore, che è incredibile, ma anche un grande club, il progetto, il gm che già conoscevo al Benfica, la città pazzesca. Non c’era neanche un motivo per il quale rifiutare. Io riserva? Sono qui per aiutare la squadra quando Mourinho avrà bisogno di me. Non chiedo altro per il momento. Poi sul campo si vedrà cosa riuscirà a raccogliere. Promesso posto da titolare? No, nel calcio non esistono queste cose. Esiste solo il lavoro e io sono pronto a dimostrare le mie qualità per meritare la fiducia che la Roma ha dimostrato di avere in me. Questa sfida rappresenta una grande occasione per affinare il mio talento e quindi completare il percorso di maturazione.”

