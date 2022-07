CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Zaha, c’è l’offerta giallorossa. Ultimatum per Frattesi

Calciomercato Roma news, l’offerta al Crystal Palace per Zaha

La Roma sta valutando diversi profili per rinforzare l’organico in questi frenetici giorni della sessione estiva di calciomercato. Nello specifico in attacco l’obiettivo pare essere stato individuato in Wilfried Zaha, di proprietà del Crystal Palace ed in scadenza di contratto fra un anno, ovvero nel giugno del 2023. Stando alle indiscrezioni emerse in queste ore, i giallorossi avrebbero pronta una prima offerta ufficiale per l’attaccante.

Secondo quanto riporta Repubblica.it, il general manager Tiago Pinto avrebbe avuto il via libera per offrire 15 milioni di euro più il cartellino di Felix per convincere i londinesi a lasciar partire il calciatore. Non è nemmeno da escludere l’inserimento nella trattativa anche di Cristian Volpato ricordando che la Roma potrebbe perdere Nicolò Zaniolo entro la fine della finestra di mercato a causa del forte interesse della Juventus nei suoi confronti.

Calciomercato Roma news, ultimo tentativo per Frattesi

Oltre all’attacco, la Roma vorrebbe accaparrarsi anche un nuovo importante centrocampista in questa fase del calciomercato estivo. Il nome più caldo accostato ai giallorossi in questo senso rimane quello di Davide Frattesi, di proprietà del Sassuolo e cresciuto nel settore giovanile sia della Lazio che della Roma. Tuttavia, la richiesta dei neroverdi viene ritenuta eccessiva dai capitolini e siccome i discorsi si stanno prolungando da diverse settimane, i dirigenti romanisti potrebbero presto decidere di concentrare i propri sforzi su altri obiettivi nel caso in cui non si dovesse raggiungere un’intesa nella settimana che sta per cominciare.

