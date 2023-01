CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Zaniolo verso la Premier: Frattesi se parte l’azzurro

Calciomercato Roma news, anche il Brighton vuole Nicolò Zaniolo

Il tormentone di calciomercato relativo alla possibile partenza di Nicolò Zaniolo è tornato a tenere banco in casa Roma. L’azzurro, che potrebbe partire per 40 milioni di euro con l’Inter che ne riceverebbe 7 grazie al 15% sulla futura rivendita pattuito al momento del trasferimento del giocatore nella Capitale. La destinazione più probabile per Zaniolo è rappresentata dal Tottenham di mister Antonio Conte ma nelle scorse ore anche il Brighton, guidato da mister De Zerbi, si starebbe inserendo nella corsa al giocatore. I biancoblu, come rivela Il Tempo, sarebbero disposti ad offrire 25 milioni per il cartellino di Zaniolo mentre il Milan rimane attento all’evolversi della situazione ma in ottica estiva.

La Roma, specialmente in caso di partenza di Zaniolo, tornerà ad operare sul calciomercato in entrata ed il nome più caldo in questo senso rimane quello di Davide Frattesi del Sassuolo. Già accostato con grande insistenza ai giallorossi in estate, riguardo all’eventuale addio di Frattesi l’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha spiegato a La Gazzetta dello Sport: “Se pensiamo alle cessioni estive, questa è la politica del Sassuolo: chi ha l’occasione di andare in un grande club, in cambio di una cifra che riteniamo congrua, viene accontentato. Ed è rimpiazzato con giovani di prospettiva, come Alvarez che ha un ottimo potenziale. Berardi e Traorè spero siano i nostri acquisti di gennaio, pian piano stanno ritrovando la condizione. Acquisti a gennaio? Solo se dovesse capitare un’occasione improvvisa, ma tendo a escluderlo. Per adesso è tutto fermo. E di sicuro non vendiamo Frattesi e gli altri giocatori più importanti. Frattesi e Traorè piacciono in Premier, spesso vengono a seguirli osservatori di squadre inglesi. Abbiamo fatto un’indagine di mercato dalla quale risulta che il Sassuolo ha una bella riconoscibilità all’estero”.

Calciomercato Roma news, la Cremonese ci prova per Shomurodov

Sempre dando uno sguardo al capitolo uscite, la Roma vorrebbe cedere Eldor Shomurodov in questa sessione di calciomercato invernale. Dopo esser stato accostato a lungo al Bologna, il Torino sembrava essere la destinazione più probabile per l’uzbeko ma ora sulle sue tracce si registra anche la presenza della Cremonese. Intervistato da Sky Sport, il dirigente dei granata Vagnati aveva dichiarato: “Si è fatto il punto della situazione, con Tiago c’è un ottimo rapporto si sta valutando con grande serenità e vediamo cosa succede nei prossimi giorni settimane. Cosa manca? Non è che manchi una cosa, si è parlato di tante situazioni compresa quella di Eldor, però noi siamo in una fase di riflessione e loro comunque hanno tanti paletti sul fair play finanziario, da quanto mi dice Pinto”.

