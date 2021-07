Calciomercato Roma/ Niente Nizza per Kluivert, Atletico attento a Villar

CALCIOMERCATO ROMA, KLUIVERT E VILLAR IN PARTENZA

Le squadre del nostro campionato stanno avviando i preparativi per la nuova stagione con i primi raduni in ritiro e cominciano ad emergere anche in casa Roma i nomi di quei calciatori destinati alla cessione in questa finestra di calciomercato. Nell’elenco dei giocatori in esubero e che cioè non rientrano nei piani della società e del nuovo allenatore Josè Mourinho figura senza dubbio Justin Kluivert, ala mancina rientrata a Trigoria dopo aver vissuto lo scorso anno in prestito al Lipsia, con cui ha firmato 4 reti ed un assist in 29 apparizioni complessive. Il suo contratto coi giallorossi scadrà nel giugno del 2023 e dopo il rifiuto di trasferirsi al Nizza, le parti sono in cerca di una nuova soluzione più gradita al ventiduenne olandese. Un altro che potrebbe seguire l’esempio di Kluivert è Gonzalo Villar, che secondo le indiscrezioni provenienti dagli spagnoli di AS, sarebbe seguito con grande interesse dai campioni della Liga dell’Atletico Madrid. I biancorossi per aggiudicarsi il mediano ventitreenne dovranno sborsare ben 15 milioni di euro che saranno ottenuti dalle cessioni di altri elementi come l’ex blucerchiato Lucas Torreira ed Hector Herrera.

CALCIOMERCATO ROMA, INZAGHI SI TIENE DIMARCO

In casa Roma l’infortunio di Leonardo Spinazzola rimediato con la Nazionale Italiana ad Euro 2020 ha scombinato i piani dei dirigenti per questa sessione di calciomercato estivo. Nell’elenco dei calciatori utili per sopperire alla mancanza dell’esterno, costretto ai box per almeno sei mesi vista la lesione al tendine d’Achille per cui è già stato operato in Finlandia, figura anche il nome di Federico Dimarco, di proprietà dell’Inter. Lo scorso anno in presto all’Hellas Verona, Dimarco sembra però essere uno dei giocatori su cui vorrà puntare il nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi che proprio su di lui, come si legge sul sito ufficiale della società milanese, si sarebbe espresso in questo modo: “Dimarco ha fatto molto bene a Verona, è cresciuto nel nostro Settore Giovanile e questo è un orgoglio. È un giocatore sul quale io e la società puntiamo.” I profili interessanti non mancano di certo e bisognerà attendere la conclusione degli Europei per capire se la Roma potrà farsi avanti seriamente o meno per un altro azzurro come Emerson Palmieri del Chelsea.

CALCIOMERCATO ROMA, PAU LOPEZ ANNUNCIATO DAL MARSIGLIA

La dirigenza della Roma è al lavoro per consegnare al nuovo allenatore Josè Mourinho una rosa altamente competitiva per la prossima stagione attraverso questi due mesi di calciomercato. Al fine di ottenere questo obiettivi i giallorossi stanno lavorando anche su alcune cessioni come quella del portiere Pau Lopez all’Olympique Marsiglia e proprio il club francese, nelle scorse ore, ha pubblicato un comunicato rivelando di aver completato l’operazione: “Trovato un accordo di massima tra OM e AS Roma per il prestito del portiere Pau Lopez. Olympique Marsiglia e AS Roma hanno concordato un accordo per il prestito di Pau Lopez durante la stagione 2021/2022 con opzione per il trasferimento definitivo del giocatore all’Olympique Marsiglia dalla stagione 2022/2023. L’AS Roma ha autorizzato Pau Lopez a negoziare le condizioni di un contratto di lavoro con l’OM”. Reduce da un infortunio, per il momento Pau Lopez dovrebbe restare a Trigoria per cercare di completare il recupero fisico.

