CALCIOMERCATO ROMA/ Nuovi contatti per Matias Vina, i dettagli

CALCIOMERCATO ROMA, CONTATTI PER MATIAS VINA

La Roma vuole assolutamente trovare un nuovo terzino sinistro al più presto possibile in questi giorni di calciomercato estivo. I giallorossi devono infatti rimpiazzare Leonardo Spinazzola, fermo per almeno sei mesi dopo l’infortunio subito al tendine d’Achille durante la partita con il Belgio in Nazionale ad Euro 2020, ed il nome più caldo nelle ultime ore sembra essere quello di Matias Vina, di proprietà del Palmeiras con cui il contratto scadrà il 31 dicembre 2024. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, la dirigenza della Roma starebbe parlando con il club brasiliano presentando un’offerta da 10 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus per portare il calciatore subito nella Capitale. Dovendo versare al Nacionale Montevideo la metà della somma percepita dalla futura cessione, il Palmeiras non ha ancora dato il via libera chiedendo alla Roma di alzare la parte fissa di 3/5 milioni di euro. I contatti proseguono ed in settimana potrebbe arrivare ulteriori novità in questo senso.

Pedraza alla Roma?/ Calciomercato news, anche il Milan lo segue con interesse

CALCIOMERCATO ROMA, PARLA L’AGENTE DI LUIS DIAZ

In casa Roma si cercano nuovi innesti in varie zone del campo in questa fase del calciomercato. I rumors provenienti dalla stampa spagnola di AS rivelano che i giallorossi sarebbero sulle tracce di Luis Diaz, di proprietà del Porto. I due club si affronteranno in amichevole nel corso del precampionato e in quell’occasione potranno magari parlare di Diaz. Il suo procuratore Carlos Van Strahalen ha inoltre spiegato: “Ci sono stati contatti e sondaggi, ma finora nessuna offerta formale. Chiaramente, con la grande Copa America che Luis ha disputato, l’interesse dei club è aumentato, ma non c’è nulla di concreto e lui continua a godersi le sue vacanze con la famiglia e gli amici. Prima della Copa America, diversi club hanno seguito da vicino i progressi di Luis, visti i buoni risultati che ha avuto in due stagioni in Portogallo, ma non è un segreto che dopo il torneo l’interesse sia aumentato.”

LEGGI ANCHE:

Luis Diaz alla Roma?/ Calciomercato news, l'agente non ha ricevuto offerteCalciomercato Roma/ Niente Talleres per Pastore, preferisce l'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA