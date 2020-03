Calciomercato Roma/ Piace Barisic: i Rangers non lo tratterranno (Ultime notizie)

Il calciomercato Roma non si ferma: stando alle ultime indiscrezioni riportate al Corriere dello Sport, il direttore sportivo Gianluca Petrachi è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nell’agenda giallorossa ci sono più che altro dei ruoli da coprire: un attaccante di primo livello, un difensore centrale (in attesa di capire la situazione legata a Chris Smalling), due centrocampisti. Se invece parliamo di nomi concreti, piace molto Borna Barisic: si tratta di un terzino sinistro croato classe ’92, che si è formato nell’Osijek ed è rimasto in patria – giocando in squadre minori – fino alla scorsa estate, quando ha fatto il salto nella Scottish Premiership firmando per i Glasgow Rangers. Sarebbe il sostituto naturale di Aleksandar Kolarov, che a novembre ha compiuto 34 anni: come il serbo, Barisic ha una buona propensione nei calci piazzati ed è in grado di percorrere tutta la fascia. Inserito nella lista dei proconvocati da Zlatko Dalic, non ha partecipato ai Mondiali 2018 ma dopo la kermesse internazionale ha trovato maggiore spazio nella nazionale croata e, nonostante non si possa più considerare un giovane, è in crescita costante e potrebbe fare al caso della Roma.

CALCIOMERCATO ROMA: SI PUNTA BARISIC

In merito a Borna Barisic, obiettivo di calciomercato della Roma, il suo agente Ives Cakarun ha detto che “nonostante abbia appena firmato un nuovo contratto – fino al 2024, NdR – dopo la stagione che ha fatto sarà difficile trattenerlo per i Rangers”. Sarebbe dunque una buona occasione per i giallorossi: Petrachi potrebbe assicurarsi le prestazioni del terzino sinistro per una cifra anche inferiore ai 5 milioni di euro, anche se probabilmente in estate il prezzo del cartellino si alzerà considerando che, tra le altre cose, la squadra di Glasgow ha raggiunto gli ottavi di Europa League (giocherà contro il Bayer Leverkusen) e dunque il croato ha ottenuto visibilità internazionale. Paulo Fonseca ha già allenato un laterale croato: Darijo Srna, veterano dello Shakhtar Donetsk e oggi allenatore del club ucraino, ha lavorato per due anni con il tecnico portoghese che, salvo clamorosi dietrofront, dovrebbe sedere ancora sulla panchina della Roma nella prossima stagione. Bisognerà allora valutare come procederanno le cose: la Roma lavorerà sotto traccia per mettere sotto contratto Barisic, in Italia bisogna vincere la concorrenza del Milan che, allo stesso modo, sembra aver adocchiato il calciatore.

