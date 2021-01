Calciomercato Roma/ Silvestri e Cragno obiettivi nel valzer dei portieri

Il valzer dei portieri è il tema perfetto per il calciomercato Roma nel giorno di Capodanno, con il tradizionale concerto da Vienna con i valzer più celebri al mondo. Battute a parte, è chiaro che tra gennaio e la prossima estate ci saranno molti cambiamenti in porta per la Roma, che vorrebbe arrivare ad uno tra Marco Silvestri e Alessio Cragno per la stagione 2021-2022, ma nel frattempo deve sfoltire la rosa perché i portieri di proprietà della Roma sono davvero troppi. Parliamo dunque innanzitutto di chi dovrebbe lasciare la Roma a titolo definitivo e non solo in prestito. Il nome principale è Robin Olsen: lo svedese all’Everton sta facendo da secondo a Pickford, ma sembra aver convinto Ancelotti tanto da spingere il club inglese a pensare seriamente di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Contatti con la Roma sono previsti già nei prossimi giorni, riferisce giallorossi.net. Daniel Fuzato non gioca nemmeno nel Gil Vicente, dunque tornerà a Roma già a gennaio, ma lascerà subito la Capitale per un nuovo prestito che si spera più fortunato in tal senso, per avere più spazio e magari attirare poi qualche acquirente per la sessione estiva.

CALCIOMERCATO ROMA: PORTIERI IN USCITA E IN ENTRATA

Questo stuzzicante valzer del calciomercato Roma relativo ai portieri coinvolge anche quelli che sono attualmente in rosa. Antonio Mirante sarà confermato secondo portiere anche il prossimo anno, mentre da qui fino a giugno si giocherà una maglia da titolare con Pau Lopez, la cui esperienza alla Roma si chiuderà appunto a fine stagione, a meno di occasioni dell’ultima ora che si concretizzino già a gennaio – si parlava ad esempio di uno scambio di prestiti con il Torino per Salvatore Sirigu. Arriviamo dunque ai nomi più intriganti, cioè quelli del potenziale titolare per la prossima stagione: l’identikit sembra essere quello di un portiere italiano che abbia già fatto bene in Serie A e, come vi abbiamo già accennato, i due favoriti in questa lunga “volata” sarebbero Marco Silvestri del Verona e Alessio Cragno del Cagliari. Il primo parte favorito per il rapporto qualità-prezzo, mentre Cragno è quello che piace di più, ma richiederebbe un investimento economico più sostanzioso. Molto dipenderà dal raggiungimento della Champions League, che darebbe la possibilità di spendere qualcosa in più in estate.



