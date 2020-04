Pau Lopez via dalla Roma?/ Calciomercato, lo spagnolo piace in Premier League

Pubblicità

Pau Lopez potrebbe lasciare la Roma dopo una sola stagione? Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato il portiere spagnolo piace molto in Inghilterra: non ci sono specifiche sui club ma più di uno starebbe seguendo il profilo dell’estremo difensore che i giallorossi hanno prelevato dal Betis in estate, pagandolo circa 25 milioni di euro. Ora, inevitabilmente, Gianluca Petrachi punta alla plusvalenza: sostanzialmente Pau Lopez non sarebbe in vendita ma, in un periodo nel quale le casse societarie si sono impoverite a causa del Coronavirus, l’offerta giusta potrebbe cambiare le carte in tavola e questo vale per altri componenti della rosa. Così, si dice che 40 milioni potrebbero essere la cifra giusta per chiudere: resta da capire se effettivamente ci sarà una società che voglia spendere questa somma, ragionando sulla composizione delle rose ne vengono in mente alcune.

Pubblicità

Per esempio, il Chelsea: i Blues puntano forte su Gigio Donnarumma ma potrebbero decidere di giocare al ribasso per la porta, affidandosi a Pau Lopez e lasciando comunque partire Kepa Arrizabalaga, il cui valore di calciomercato è più alto rispetto a quello del portiere della Roma. Oppure il Tottenham, che potrebbe iniziare a pensare al dopo Lloris; o ancora il West Ham, che al momento si sta affidando al classe ’85 Lukasz Fabianski e potrebbe voler ringiovanire. Al netto di questo, la Roma deve ragionare su Pau Lopez: per adesso fa ampiamente parte del progetto ma non stiamo ancora parlando di offerte concrete, qualora arrivassero i giallorossi sarebbero anche nell’eventuale posizione di non dover sacrificare altri elementi in ruoli di movimento. Tuttavia, bisognerà anche capire con chi Pau Lopez verrebbe sostituito qualora dovesse partire.

Pubblicità

PAU LOPEZ VIA DALLA ROMA? DUBBI SUL SOSTITUTO

La Roma ha prestato Robin Olsen al Cagliari, dopo il grave infortunio di Alessio Cragno; lo svedese potrebbe tornare a disposizione di Paulo Fonseca ma nella sua prima stagione giallorossa aveva convinto solo a metà, iniziando alla grande per poi calare sensibilmente. Storicamente comunque i capitolini si sono spesso e volentieri affidati a portieri stranieri: solo negli ultimi anni si sono alternati Maarten Stekelenburg e Mauro Goicoechea, Wojciech Szczesny e Alisson per non parlare poi del passato, con grandi nomi quali Alexander Doni e Michael Konsel, con qualche rincalzo come Bogdan Lobont e Julio Sergio. Dunque, volendo scommettere sull’eventuale sostituto, saremmo propensi a parlare di uno straniero: vedremo però, potrebbe anche essere Olsen così da non andare a spendere per un nuovo cartellino ma per il momento il discorso è prematuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA