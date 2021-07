CALCIOMERCATO ROMA/ Tottenham a caccia di Lorenzo Pellegrini

CALCIOMERCATO ROMA, TOTTENHAM SU PELLEGRINI

La dirigenze della Roma sta lavorando parecchio in questa sessione di calciomercato al fine di consegnare un organico competitivo al nuovo allenatore Mourinho per la prossima stagione ma deve anche stare attenta agli assalti degli altri club europei nei confronti dei suoi campioni. Secondo quanto rivelato dalla stampa britannica del Theathletic.com infatti, il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini, il cui contratto con i giallorossi scadrà nel giugno del 2022, ovvero tra un anno. L’intenzione degli italiani sarebbe quella di prolungare il rapporto con il centrocampista che attualmente non potrebbe partire per meno di 30 milioni di euro, cioè comprendo del tutto la clausola rescissoria stabilita nel suo contratto. La Roma ha bisogno di sistemare qualche calciatore in esubero prima di dedicarsi ai rinnovi dei suoi elementi migliori ma dovrà prestare attenzione alla necessità del Tottenham di voler rimpiazzare Harry Winks, che i rumors vedrebbero ad un passo dall’Aston Villa.

CALCIOMERCATO ROMA, DZEKO DA RECUPERARE

La Roma sta vivendo una sorta di rivoluzione in questo calciomercato con l’arrivo in panchina di Josè Mourinho e per diversi giocatori si parla di un momento chiave per ritrovare la brillantezza che li aveva contraddistinti nel recente passato. Uno su tutti è Edin Dzeko, centravanti molto chiacchierato anche in chiave mercato e di cui ha parlato Guido D’Ubaldo a Radio Radio Lo Sport spiegando: “Credo che Dzeko possa fare ancora la differenza nonostante i suoi 35 anni, mi sembra di aver capito che abbia iniziato questa nuova stagione con grandi motivazioni, entusiasmo e un feeling speciale con Mourinho. Questo è un fatto importante per la Roma.” Simile pure il parere di Alessandro Vocalelli sempre nel corso del programma di Radio Radio: “Come verrà recuperato Dzeko sarà fondamentale per la Roma. Credo che le fortune dei giallorossi dipendano dal ritorno di Zaniolo, da giocatori come Pellegrini e soprattutto da Dzeko e Smalling al massimo.” Intanto il dirigente Tiago Pinto, interpellato da DAZN, su Dzeko ha detto: “Dzeko è felice, motivato, e sta bene fisicamente. Ha un rapporto molto importante con Mourinho, sappiamo che potrà dare tanto per la Roma anche la prossima stagione.” Club come Inter e Juventus continuano a restare in ogni caso vigili sulla situazione di Dzeko.

