Calciomercato Roma/ Vanderson è l’alternativa a Bellanova ma Conte lo vuole al Napoli (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACE VANDERSON PER L’ESTERNO

Tante idee ma ancora poca concretezza nel calciomercato Roma con Ghisolfi che sta studiando la situazione ed è alla ricerca delle migliori occasioni per consegnare a Daniele De Rossi una rosa in grado di competere per le prime posizioni nella prossima stagione. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Vanderson del Monaco che arriva da una serie di ottime stagioni ma è stato fermato da diversi infortuni che l’hanno portato a giocare solo 20 partite nell’ultima stagione in Francia. Vanderson è un esterno brasiliano che ha trovato le luci della ribalta grazie alla sua ottima velocità mischiata ad un’importante tecnica di base e alla capacità di adattarsi a diversi ruoli anche durante la stessa partita. Il brasiliano rimane uno dei nomi preferiti da Daniele De Rossi anche se in cima alla lista dei desideri rimane Raoul Bellanova del Torino al momento impegnato ad Euro2024 e con una valutazione che gira intorno ai 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FORTE LA CONCORRENZA DEL NAPOLI SU VANDERSON

L’attenzione su Vanderson, però, non è solo del calciomercato Roma perché è un profilo che sarebbe stato indicato da Antonio Conte al Napoli per completare la fascia destra e sostituire l’eventuale partenza di Giovanni Di Lorenzo spesso accostato alla Juventus. Sul brasiliano è forte l’interesse del Napoli che, in caso di cessione di Di Lorenzo, andrebbe subito su Vanderson con un’ottima possibilità di chiudere la trattativa in poco tempo e consegnare a Conte uno dei calciatori più richiesti. Il calciomercato ancora non è ufficialmente aperto ma questi 10 giorni che separano da 30 giugno potrebbero essere un’importante occasione da sfruttare per trovare i nomi giusti che possano arricchire da subito le rose dei grandi club sfruttando problemi di bilancio soprattutto delle squadre provenienti dalla Premier League. Il calciomercato Roma ancora non è entrato pienamente nel vivo anche se Ghisolfi sembra avere le idee chiare e sta cercando il giusto momento per affondare il colpo sui nomi preferiti ed indicati da Daniele De Rossi per la Roma del futuro.











