CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Alla carica per Hummels. Belotti verso il no al Como (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SE ARRIVA HUMMELS NIELTE LLORENTE!

Il calciomercato della Roma si muove ancora a caccia di un difensore affidabile da consegnare a Daniele De Rossi e non è così scontato che si possa arrivare al riscatto di Llorente dal Leeds United. Le voci dall’Inghilterra indicano che, nonostante il Leeds abbia necessità di fare cassa, specialmente dopo il mancato ritorno in Premier League a causa della sconfitta nella finale dei play-off di Championship, la trattativa di calciomercato con la Roma per Llorente è stata messa in stand by perché la Roma starebbe cercando un profilo diverso.

Questo è dovuto al possibile ingaggio di Mats Hummels. Il difensore centrale tedesco sarebbe disposto ad accettare un contratto annuale con opzione per un secondo anno pur di rimanere in un club che partecipa alle competizioni europee. Con il Borussia Dortmund, Hummels ha totalizzato 40 presenze in questa stagione, accumulando 2.931 minuti di gioco e registrando 4 gol e 1 assist. Una garanzia, ma per arrivare a Hummels la Roma dovrà battere la concorrenza di Milan e Napoli, interessate al centrale tedesco.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BELOTTI NON ANCORA CONVINTO DEL COMO

Il calciomercato della Roma si muove anche per quanto riguarda le trattative in uscita e un nodo importante riguarda il “Gallo” Andrea Belotti, che i giallorossi stanno cercando di cedere a titolo definitivo. Robert e Michael Hartono, i fratelli indonesiani proprietari del Como, sono vicini a concludere l’acquisto dell’attaccante trentenne della Roma. Con il club giallorosso è già stata raggiunta un’intesa di massima per 5 milioni di euro, bonus inclusi. Ora si attende solo l’ok del giocatore che non sembra però convintissimo della soluzione.

Nella giornata di mercoledì ci si è avvicinati alla rottura ma nelle ultime 24 ore il Como ha lavorato ai fianchi, cercando di convincere Belotti della bontà del progetto Lariano per la Serie A. Nella stagione appena conclusa, l’ex capitano del Torino ha collezionato 46 presenze tra Roma e Fiorentina, dove è stato in prestito da gennaio. Il “Gallo” ha segnato 10 gol e fornito 3 assist in totale e Como potrebbe essere la soluzione per ritrovare continuità sotto porta, liberando una casella importante nella rosa della Roma.











