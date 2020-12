Calciomercato Roma/ Veretout blindato: francese incedibile per i giallorossi

Il calciomercato Roma è stato vivacizzato in questi giorni anche dalle voci sul futuro di Jordan Veretout, ma il centrocampista francese è incedibile per i giallorossi e la volontà della società sarebbe dunque quella di “blindare” il giocatore bloccando ogni possibile sirena – si è parlato ad esempio dell’Inter. Bisogna dunque spendere qualche parola in più su Veretout, colonna del centrocampo della Roma di Paulo Fonseca e già autore di ben sette gol in questo campionato, non solo per merito dei rigori, comne ha dimostrato anche mercoledì sera contro il Cagliari. La Roma dunque non vuole fare a meno di Jordan Veretout, per il quale già in estate Paulo Fonseca aveva messo il veto su una eventuale cessione, che l’allenatore portoghese non avrebbe per niente gradito. Il tema resta però sempre in primo piano, perché comprensibilmente gli estimatori non mancano per Veretout. In estate il grande pericolo era stato il Napoli, che aveva provato a piazzare il colpo Veretout cercando di inserire l’ex centrocampista della Fiorentina nella trattativa per Arkadiusz Milik, che avrebbe dovuto essere l’erede di Edin Dzeko.

CALCIOMERCATO ROMA: VERETOUT INCEDIBILE PER I GIALLOROSSI

Le voci proseguono e dunque Jordan Veretout è sempre al centro dell’attenzione per il calciomercato Roma. La società ha recentemente rifiutato anche altre trattative, come uno scambio con Christian Eriksen che sarebbe stato proposto dall’Inter ma che avrebbe causato anche un altro problema alla Roma, dal momento che il danese ha un ingaggio molto alto, troppo per le casse di Trigoria. L’elenco degli ammiratori è lungo per Veretout e comprende anche diverse squadre della Premier League inglese, oltre naturalmente a Napoli e Inter che potrebbero tornare alla carica. Il francese ha un ruolo che ricorda quello di Simone Perrotta nella prima Roma di Luciano Spalletti ed è già ad un passo dall’eguagliare il record di gol segnati in Italia in un singolo campionato, nonostante siamo ancora al girone d’andata. La società per questi motivi non vuole privarsi di Veretout, le prossime settimane potrebbero dunque portarci notizie di altri tentativi per il francese, che però la Roma dovrebbe puntualmente rimandare al mittente perché a stagione in corso è impensabile privarsi del punto di riferimento a centrocampo. Se ne riparlerà (forse) in estate…



