CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Asse col Verona, Nicola: “Mi fido del direttore”

Calciomercato Salernitana news, le parole del tecnico Davide Nicola

La Salernitana si sta muovendo in questa finestra invernale di calciomercato in cerca di rinforzi utili da affidare al tecnico Davide Nicola. L’allenatore dei granata ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in campionato contro l’Atalanta spiegando: “Sotto questo aspetto parlo tutti i giorni col direttore sportivo. Nicolussi sta dimostrando fame e voglia di misurarsi in questo campionato. Vilhena sta attraversando un ottimo momento di forma. Dia e Bonazzoli stanno bene, ma devo tener presente che il nostro attaccante ha fatto un mercato impegnativo. A ,me sta trasmettere idee di gioco e identità, senza perderci in situazioni che ultimamente ci hanno penalizzato. Quando non è possibile uscire col fraseggio non dobbiamo farlo, la lettura delle gare e dei momenti è fondamentale. Per il resto sappiamo cosa dobbiamo fare, io faccio l’allenatore e voglio tirare fuori il massimo da chi ho a disposizione”.

La guida tecnica della Salernitana ha poi proseguito l’argomento calciomercato dichiarando: “Ho fiducia massima nel direttore e gli ho detto di che caratteristiche abbiamo bisogno. Vorrei fisicità, aggressività, personalità e strafottenza. C’è chi ha la capacità di essere teatrante in campo fungendo da guida per un compagno che invece deve completare il percorso di crescita. Stiamo lavorando sul duello e sul riconoscere la copertura dello spazio. Se uno giocatore non è interessato a marcare un avversario deve essere comunque d’aiuto. Cerco gente giusta e affamata, che possano alzare il tasso di velocità e non solo la qualità. Ma questa squadra mi piace molto. Se c’è da migliorare qualcosa va fatto nei modi e nei tempi giusti. Si è sempre parlato della possibilità di intervenire dietro o sugli esterni qualora qualcuno manifestasse altre idee. Io però ho grandissima fiducia in ciò che ho, solo così posso ottenere fiducia da parte degli altri. Se voglio scoprire quanto puoi fidarti degli altri devi essere il primo a mostrare stima. Zortea? Io non devo convincere nessuno, mi fido del direttore sportivo. Mi confronto con lui, parliamo tutti i giorni e so che faranno ciò che bisogna fare”.

Calciomercato Salernitana news, Henry e Verdi in cambio di Botheim

In questi freddi giorni di calciomercato la Salernitana potrebbe completare presto una maxi operazione con l’Hellas Verona. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, gli Ippocampi vorrebbero riportare in Campania Simone Verdi, a Salerno nella seconda parte della scorsa stagione, ed aggiudicarsi pure Thomas Henry cedendo ai veneti il ventitreenne norvegese Erik Botheim. La formula dei trasferimenti dovrebbe in ogni caso essere quella del prestito.

