VIDEO PALERMO SALERNITANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Renzo Barbera la Salernitana vince in trasferta per 1 a 0 sul campo del Palermo come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i granata cominciano bene la partita e, dopo una fase di studio iniziale priva di emozioni particolarmente degne di nota, riescono a spezzare l’equilibrio subito al 21′ per merito di Tello, che sorprende l’estremo difensore avversario Desplanches con un tiro-cross vincente su assist di Ferrari.

I minuti passano ed i rosanero provano a raggiungere l’eventuale pareggio sebbene sprechino incredibilmente un’opportunità clamorosa al 26′ quando Segre non capitalizza da distanza ravvicinata. Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto accaduto sul finire della frazione di gioco precedente e gli uomini di mister Dionisi vanno alla conclusione con Ranocchia senza comunque impensierire il portiere Sepe anche al 58′.

Nel finale, ci pensa proprio Sepe ad evitare il peggio blindando il risultato al 90’+1′ quando disinnesca il tentativo centrale di Di Francesco, rimasto ipnotizzato. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico Dionisi, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Segre al 35′ ed Henry all’88’ da un lato, Soriano al 19′, Amatucci al 69′, Braaf al 79′, Stojanovic all’82’ e Hrustic al 90’+2′ dall’altro.

I tre punti conquistati lontano da casa in questo ottavo turno del campionato cadetto permettono alla Salernitana di salire a quota 11 nella classifica della Serie B raggiungendo i diretti rivali di giornata del Palermo, rimasti appunto fermi proprio a 11 punti.

VIDEO PALERMO SALERNITANA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS