CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Attesa per Bronn-Candreva, poi Maggiore e Bandinelli

Calciomercato Salernitana news, presi sia Bronn che Antonio Candreva

Il calciomercato estivo sta portando diversi nuovi elementi alla Salernitana del tecnico Davide Nicola che si prepara ad affrontare la Roma questa domenica all’esordio in campionato. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i campani si sono aggiudicati due calciatori su cui puntare nella stagione appena cominciata con la Coppa Italia, ovvero Dylan Bronn ed il veterano Antonio Candreva.

Entrambi attesi in quel di Salerno tra questa sera e la giornata di domani, per l’italiano ex di Inter e Lazio l’operazione si sarebbe conclusa con la Sampdoria grazie alla formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza con il trentacinquenne che dovrebbe firmare un contratto triennale fino al 2025 da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Per il ventisettenne Bronn invece si parla di un trasferimento dal Metz a titolo definitivo.

Calciomercato Salernitana news, Maggiore e Bandinelli nel mirino

Detto di Candreva e Bronn, la Salernitana pare intenzionata a muoversi ancora in questo agosto di calciomercato. In arrivo dallo Spezia dovrebbe esserci infatti pure Giulio Maggiore, vista la rottura avvenuta nello scorso weekend. Un altro obiettivo dei campani sarebbe poi Filippo Bandinelli, in scadenza di contratto con l’Empoli tra un anno, e quindi nel giugno del 2023. Lo scorso anno coi toscani Bandinelli ha raccolto 38 presenze totali tra campionato e Coppa Italia, impreziosite pure da due reti segnate e da quattro assist vincenti per i compagni.

