DIRETTA SALERNITANA CARRARESE, SOLO TRE PUNTI DI DISTACCO

La diretta Salernitana Carrarese i gioca alle ore 17:15. I campani stanno vivendo un momento decisamente complicato essendo al diciottesimo posto con tredici punti guadagnati e dunque in piena zona retrocessione ma la classifcia rimane ancora molto corta ed un successo permetterebbe loro di raggiungere proprio i diretti rivali di turno. Gli ospiti occupano infatti il tredicesimo posto con sedici punti.

I gialloblu sono però reduci dal successo interno ottenuto contro l’ex capolista Pisa, una vittoria che potrebbe aver dato una bella iniezione di fiducia ai toscani proiettandosi verso le posizioni più alte.

DIRETTA SALERNITANA CARRARESE STREAMING, VIDEO TV: TUTTE LE INFO UTILI

Chi vuol seguire da casa propria o da un bar la diretta Salernitana Carrarese è sufficiente che si colleghi a DAZN. E’ inolltre possibile collegarsi a questa diretta in streaming video sul proprio cellulare o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CARRARESE

Prendiamo in esame per un attimo le probabili formazioni della diretta Salernitana Carrarese. Mister Colantuono dovrebbe optare per il 3-5-2 con Fiorillo, Bronn, Ferrari, Ruggeri, Ghiglione, Tello, Amatucci, Soriano, Jaroszynski, Verde e Wlodarczyk.

Per la Carrarese di Massimo Calabro si profila invece la riconferma del 3-4-2-1 vittorioso contro il Pisa puntando ancora su Bleve in porta, Oliana, Illanes, Imperiale, Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi, Cherubini, Shpendi e Capello unica punta.

SALERNITANA CARRARESE, LE QUOTE

Se siete degli appassionati delle scommesse vi presentiamo una carrellata di pronostici e quote della diretta Salernitana Carrarese. Secondo quanto pagato ad esempio da Snai, la vittoria della Salernitana è data a 2.00 mentre il 2 della Carrarese è quotato a 3.80. Invece è pagato bene il pari a 3.15.

