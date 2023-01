CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Bonazzoli verso la Lazio, piacciono tre della Roma

Calciomercato Salernitana news, la Lazio insiste per avere Bonazzoli

In questa sessione di calciomercato invernale la Salernitana ha deciso di cambiare allenatore esonerando Davide Nicola, colpevole secondo la dirigenza degli ultimi risultati negativi ottenuti dalla squadra se si pensa anche all’8 a 2 subito contro l’Atalanta. I campani, tramite i propri rappresentanti, hanno ribadito più volte di volere puntare ancora a lungo su Federico Bonazzoli ma l’attaccante potrebbe presto lasciare i granata.

La Lazio è infatti parecchio interessata ad aggiudicarsi il centravanti classe 1997 attualmente sotto contratto fino al 30 giugno del 2026 con gli Ippocampi poichè bisognosa di trovare un elemento che possa ricoprire il ruolo di vice-Immobile, senza dimenticare che il capitano biancoceleste ha patito recentemente un infortunio che lo terrà fermo ai box almeno per due settimane. Stando a quanto rivelato da Radiosei, la Salernitana accetterebbe di cedere Bonazzoli in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Calciomercato Salernitana news, piacciono tre giocatori della Roma

La trattativa con la Lazio riguardante Bonazzoli potrebbe non essere l’unica con società della Capitale per la Salernitana in questo freddo gennaio di calciomercato. Gli Ippocampi avrebbero infatti messo nel mirino tre giocatori sotto contratto con la Roma, ovvero Benjamin Tahirović, Edoardo Bove e Cristian Volpato. Tuttavia, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il tecnico José Mourinho si sarebbe opposto anche alla semplice eventualità di perdere i tre giovani promettenti giallorossi, chiedendo ai suoi dirigenti di trattenerli fino a giugno.

