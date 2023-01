CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ De Sanctis: “Bonazzoli non è in vendita, Zortea…”

Calciomercato Salernitana news, il punto della situazione con De Sanctis

La Salernitana è una delle tante squadre italiane che puntano a sistemare il proprio organico in vista della seconda parte della stagione durante questo mese di calciomercato invernale. In occasione della presentazione di Nicolussi Caviglia, il direttore sportivo dei campani Morgan De Sanctis ha avuto modo di fare il punto della situazione spiegando: “E’ probabile che faremo qualche altra operazione a gennaio. In realtà, se non ci fossero stati gli infortuni seri di alcuni calciatori, avremmo preso calciatori giovani e di prospettiva. E Nicolussi Caviglia lo avremmo preso lo stesso, nel nostro sistema di gioco può agire da “6” e da “8” e originariamente mi volevo muovere in questa direzione. Prendere under validi subito poteva consentire di ritrovarceli tra sei mesi ancora più pronti. Stiamo ragionando a 360°, non escludo l’arrivo di un quinto capace di giocare sia a destra, sia a sinistra e poi un’altra mezzala. Non dimenticherei che ci sono uscite da fare, l’organico è ampio e riteniamo sia assolutamente valido e soddisfacente. Bisogna sempre tener presente l’equilibrio finanziario”.

Il dirigente ha anche aggiunto in maniera più specifica: “Sarr ha le caratteristiche che stiamo cercando. Per Zortea non c’è l’accordo economico, ma da parte dell’Atalanta c’è apertura e collaborazione. Bonazzoli non è sul mercato, questa precisazione è importante. Costantemente ricevo telefonate, l’unica offerta seria che è arrivata è quella della Cremonese ma è stata rispedita al mittente perchè è assolutamente all’interno del nostro progetto. E’ stato tra i primi tre protagonisti della salvezza della Salernitana, non si può pensare di cederlo dopo sei mesi e dopo un sforzo economico notevole. Vi prego di trasferire con chiarezza questo messaggio. La proprietà certo non cede quei giocatori che stanno dando il massimo contributo, non c’è la logica del “dobbiamo monetizzare”. A noi interessa fare punti”.

Calciomercato Salernitana news, presentato ufficialmente Nicolussi Caviglia

In casa Salernitana nel frattempo è stato presentato un volto nuovo in questa prima settimana di calciomercato. Stiamo parlando di Hans Nicolussi Caviglia, arrivato in prestito dalla Juventus dopo l’avventura con il Sudtirol. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il classe 2000 ha dichiarato: “Vivrò questi sei mesi come ho sempre fatto, ovvero pensando al presente giocando gara dopo gara e dando il massimo nei singoli allenamenti. Tutto il resto verrà in secondo piano. Devo ringraziare il SudTirol, se oggi sono qui è perchè mi hanno dato una grossa opportunità. Non posso che ringraziare il direttore sportivo e l’allenatore. Mi sono bastati due giorni per capire quanto sia bello stare qua e cercherò di dare il mio contributo già domenica prossima. Nicola l’ho sentito già prima di firmare il contratto, sono a sua disposizione. Dal punto di vista atletico sto bene, fino al 26 ho giocato con continuità in un modulo con due centrocampisti. Una sorta di mix tra mediano e mezzala. Ed è questo il ruolo che ho ricoperto più spesso”.

