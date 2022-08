CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Diallo e Vilhena ad un passo, contatti per Candreva

Calciomercato Salernitana news, Diallo e Vilhena in avvicinamento

I dirigenti della Salernitana continuano a lavorare senza sosta in questo agosto di calciomercato estivo al fine di garantire un organico altamente competitivo al tecnico Davide Nicola. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i granata sarebbero vicini all’acquisto di Habib Diallo dallo Strasburgo per completare il proprio reparto avanzato anche se il giocatore, che dovrebbe essere pagato tra i 10 e gli 11 milioni di euro, deve ancora dare il suo benestare al trasferimento in Italia.

Diretta/ Salernitana Parma (risultato finale 0-2) Coppa Italia: granata subito fuori!

I campani hanno invece chiuso la trattativa per Tonny Vilhena, in arrivo dall’Espanyol per un prestito oneroso da 300 mila euro con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Il centrocampista olandese classe 1995 lo scorso anno a Barcellona con la maglia dei biancoblu e con quella del Krasnodar è stato in grado di collezionare 32 presenze complessive impreziosite pure da tre reti segnate e due assist vincenti serviti ai suoi compagni.

CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Maggiore per Mazzocchi, Diallo piace per l'attacco

Calciomercato Salernitana news, tentativo per Antonio Candreva

La Salernitana cerca rinforzi per varie zone del campo in questi frenetici giorni di calciomercato ed è sempre attenta ad eventuali occasioni da cogliere al volo. L’acquisto nelle ultime stagioni di Franck Ribery ha evidenziato come i campani abbiano un debole per gli esterni di talento con una carriera importante alle spalle ed in questo senso si può collocare l’interesse per Antonio Candreva, sotto contratto con la Sampdoria fino al giugno del 2024. Secondo i rumors i blucerchiati avrebbero già trovato l’accordo con i granata per il trasferimento del trentacinquenne originario di Roma ed ora si attende di raggiungere l’intesa con lo stesso Candreva ed il suo entourage.

LEGGI ANCHE:

Salernitana Adana Demirspor, amichevole finisce in rissa: 4 espulsi/ Interviene Digos

© RIPRODUZIONE RISERVATA