CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Karsdorp lontano, Agudelo-Botheim: scambio possibile

La Salernitana si sta attivando in questa sessione di calciomercato invernale in cerca di rinforzi utili da consegnare a mister Nicola per il suo organico e cercare di fare ancora meglio rispetto a quanto raccolto finora nel corso della seconda parte della stagione. Un nome finito in orbita campana sembrava essere quello di Rick Karsdorp, esterno in rotta con Mourinho e prossimo all’addio alla Roma, come anche recentemente ipotizzato dal direttore Tiago Pinto. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, l’olandese starebbe rifiutando la corte non solo della Salernitana in Italia ma anche del Monza, preferendo piuttosto aspettare una chiamata concreta da parte degli inglesi del Fulham o dei francesi dell’Olympique Lione.

Calciomercato Salernitana news, possibile scambio con lo Spezia

In questo sabato di calciomercato sembra essere tornata di moda la modalità di trasferimento dello scambio e la Salernitana potrebbe effettuare un’operazione di questo tipo con lo Spezia. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, gli Ippocampi vorrebbero aggiudicarsi Kevin Agudelo lasciando andare a giocare Erik Botheim in Liguria. La trattativa è al momento soltanto un’ipotesi ma potrebbe presto entrare nel vivo se almeno una delle due società deciderà di fare sul serio.

Calciomercato Salernitana news, Kastanos non andrà via

La Salernitana deve però guardarsi anche dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi calciatori in fase di calciomercato. Molti giocatori tesserati dai campani hanno infatti diversi estimatori sia in Serie A che nel campionato cadetto ed in questo elenco figura anche il nome di Grigoris Kastanos, ventiquattrenne cipriota finito nel mirino di Cagliari e Parma. Come rivelato da Tuttosalernitana, il centrocampista originario di Nicosia non dovrebbe però lasciare la Salernitana che lo ha tolto dal mercato poichè convinta nel voler puntare ancora a lungo su di lui, esattamente come successo per Gyomber e Bonazzoli.

