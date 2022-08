CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Maggiore per Mazzocchi, Diallo piace per l’attacco

Calciomercato Salernitana news, possibile scambio Maggiore-Mazzocchi

La Salernitana continua a cercare nuovi innesti per potenziare il proprio organico in questa finestra estiva di calciomercato. Dopo aver raggiunto la salvezza in Serie A lo scorso anno, i granata vogliono ripetersi anche nella stagione che sta ufficialmente per cominciare e per ottenere l’obiettivo prefissato stanno valutando il profilo del ventiquattrenne Giulio Maggiore dello Spezia così da migliore il proprio centrocampo.

Il classe 1998 vive da separato in casa nonostante il contratto valido fino al giugno del 2023 dopo che mister Gotti lo ha spedito in tribuna in occasione della sfida vinta in Coppa Italia contro il Como poichè lo stesso Maggiore si era rifiutato di scendere in campo senza la fascia di capitano al braccio. I campani potrebbero approfittare della situazione offendogli un quadriennale, come riferito da Sky Sport, ed intavolando uno scambio con il ventisettenne Pasquale Mazzocchi.

Detto di Maggiore, in casa Salernitana non si guarda solo al calciatore dello Spezia per aggiustare la rosa in questo agosto di calciomercato. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore infatti i granata vorrebbero aggiudicarsi il ventisettenne senegalese Habib Diallo, sotto contratto con lo Strasburgo fino al giugno del 2025. Stando ai rumors il profilo di Diallo sarebbe l’alternativa ad un altro attaccante come Vangelis Pavlidis dell’AZ Alkmaar.

