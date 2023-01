CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Nel mirino Troost-Ekong e Colley per la difesa

Calciomercato Salernitana news, riecco l’ex friulano Troost-Ekong

La Salernitana sta vivendo un momento difficile e per rialzarsi i dirigenti stanno lavorando in questi freddi giorni della sessione invernale di calciomercato in cerca di rinforzi utili per migliorare l’organico a disposizione di mister Davide Nicola, appena reintegrato. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, i granata starebbero per mettere le mani su William Troost-Ekong, ventinovenne sotto contratto con il Watford e già passato in Serie A con la maglia dell’Udinese. Stando a Sky Sport, il nigeriano è atteso già domani per le visite mediche di rito e la firma che lo legherà al club della Campania.

Quello di Troost-Ekong non è però il solo profilo che fa gola alla Salernitana in questo mese di calciomercato invernale per potenziare il reparto arretrato. I campani vorrebbero accaparrarsi pure Omar Colley dalla Sampdoria con il trentenne gambiano che però non arriverebbe con la formula del prestito per volere dei liguri. Secondo i rumors più recenti l’affare sta però subendo una fase di stallo e per Calciomercato.com la Salernitana potrebbe presto virare su Pape Abdou Cissé dell’Olympiacos.

Calciomercato Salernitana news, le parole di mister Davide Nicola

Nel frattempo la Salernitana ha effettuato un brusco dietrofront in questi giorni di calciomercato richiamando mister Davide Nicola in panchina dopo averlo esonerato in seguito all’8 a 2 subito contro l’Atalanta. Alla vigilia dell’impegno in campionato, il tecnico dei campani ha commentato: “Credo che nella vita non si cresca mai attraverso i successi ma dalle batoste e per raggiungere grandi traguardi spesso è necessario cadere facendo rumore. Se il risultato di Bergamo è stato il prezzo da pagare per imparare qualcosa lo accetto ma ora è arrivato il momento di ripartire e rialzare la testa. Dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che bisogna avere un altro agonismo e dimostrare di avere responsabilità. Il nostro lavoro deve essere la nostra priorità, bisogna fare zero chiacchiere e dimostrare di avere un altro temperamento perché serve quello per fare bene. In certi momenti si vede la personalità di un giocatore, di una squadra, di un intero staff e queste sono le partite che devono creare i presupposti per migliorare velocemente. Il nostro lavoro deve essere la nostra priorità, viviamo per questo ed è il momento di dare tutto e di più.”

Il presidente degli Ippocampi Danilo Iervolino, intervistato dal Corriere dello Sport, ha spiegato: “Dopo quella botta era giusto pensare a una discontinuità. Non è questione solo della sconfitta con l’Atalanta. Da diverse giornate la squadra appariva lunga, svogliata, ingrigita. Stavamo facendo casting su molti tecnici che si erano proposti. Nicola mi ha cercato, io non ero ben disposto, ma alla fine l’ho richiamato. Mi ha convinto di avere ancora energia, coraggio, passione. I giocatori erano felicissimi di ritrovarlo, il ds pure. Le persone intelligenti possono anche cambiare idea. Ha ammesso gli sbagli, meritava un supplemento di fiducia. In qualsiasi altro tipo di azienda sarebbe considerato un procedimento usuale”.











