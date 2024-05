DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA/ Video streaming tv: ecco il quadro dei precedenti (12 maggio 2024, Serie A)

DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA: I TESTA A TESTA

Sono pochi i precedenti in Serie A della diretta Juventus Salernitana e tendono dalla parte dei bianconeri. Contando anche la partita di Coppa Italia giocata quest’anno e vinta per 6 a 1 dalla Juventus, le sfide tra le due squadre sono otto e sei di queste sono state vinte dalla Vecchia Signora che ha lasciato punti ai campani in sole due occasioni. La prima e unica vittoria della Salernitana contro la Juventus risale al girone di ritorno della stagione 1998/1999 e venne firmata da una rete di Marco Di Vaio che decise la partita.

L’altra volta in cui la Salernitana ha portato dei punti giocando contro la Juventus risale all’11 settembre 2022 con un 2 a 2 arrivato con rimonta dei bianconeri capaci di recuperare le reti di Piatek e Candreva grazie a Bremer e Bonucci. Quella del 2022/2023 è stata l’ultima Juventus Salernitana giocata perché, nelle ultime due partite giocate tra le due squadre, i bianconeri sono andati a vincere all’Arechi di Salerno con l’1 a 2 finale dell’ultima sfida giocata. (Agg. di Andrea Marino)

JUVENTUS SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per chi non riuscisse a seguire il match dallo stadio, Dazn trasmetterà in esclusiva le immagini della diretta Juventus Salernitana di domenica 12 maggio. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che racconterà l’andamento del match e aggiornerà il risultato costantemente.

JUVENTUS SALERNITANA: PARTITA SENZA STORIA!

Tutto pronto all’Allianz Stadium con la diretta Juventus Salernitana pronta ad accendere la 36esima giornata di Serie A. Alle 18.00 inizierà questo match che metterà in palio punti molto importanti per la Juventus in ottica Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri è a quota 66 punti con 6 punti di vantaggio sull’Atalanta quinta e con una partita da recuperare. L’ultima partita ha visto i bianconeri pareggiare in casa della Roma per 1 a 1 grazie ad un gol di Bremer e sfiderà la Salernitana con il mirino puntato alla finale di Coppa Italia del 15 maggio.

Situazione ufficialmente compromessa quella della Salernitana che sta cercando di concludere in modo dignitoso una stagione completamente sbagliata. L’ultimo posto in classifica è sinonimo di una gestione imprecisa che ha portato a tante sconfitte e ad una continua successione di allenatori sulla panchina.

JUVENTUS SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Juventus Salernitana pronta a riproporsi all’Allianz Stadium dopo il 6 a 1 in Coppa Italia. Allegri non potrà portare in campo Weah perché squalificato durante la partita contro la Roma e dovrebbe riproporre Kostic e Cambiaso sulle fasce. La coppia di attacco vedrà la certezza Vlahovic affiancata da uno tra Yildiz e Chiesa con l’italiano che parte leggermente favorito. Da non sottovalutare anche una possibile titolarità di Milik che dovrebbe comunque trovare minutaggio.

Viaggia di conferme Colantuono che sta trovando un Tchaouna in grande forma e pronto a sostenere uno tra Weissman e Ikwuemesi insieme ad un ottimo Vignato. In difesa potrebbe trovare spazio uno tra Manolas e Pellegrino ai danni di Pasalidis.

JUVENTUS SALERNITANA, LE QUOTE

Una delle quote più basse della stagione quella che troviamo per la diretta Juventus Salernitana con i padroni di casa che, in caso di vittoria, sono quotati dalla Snai a 1,12. Contro una Salernitana che non ha più nulla da chiedere al campionato, una vittoria della Juventus sembra poter essere prassi e anche le quote per la X e il 2 sono molto alte. Infatti, in caso di pareggio il moltiplicatore sale a 8,50 mentre una vittoria per la Salernitana arriva fino a 18,00.

