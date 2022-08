CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Damsgaard al Brentford, piace Rugani e si sogna Paredes

Calciomercato Sampdoria news, Daniele Rugani in e Damsgaard out

La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi per sistemare l’organico a disposizione di mister Giampaolo nonostante gli impegni ufficiali siano già cominciati in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Ieri sera infatti i blucerchiati hanno passato il turno in Coppa Italia battendo la Reggina di Filippo Inzaghi al Ferraris ma il lavoro dei dirigenti sembra tutt’altro che concluso, come suggerito dall’interesse per Daniele Rugani della Juventus. Come spiega Calciomercato.com, la Vecchia Signora avrebbe dato il via libera per il prestito del calciatore con ingaggio condiviso a metà tra i due club.

Il centrale ha già respinto l’offerta del Galatasaray e si attende ora una sua risposta venendo seguito pure dall’Empoli e dal Verona. Intanto in uscita, secondo quanto rivelato da Sky Sport, Mikkel Damsgaard è atteso all’inizio della prossima settimana per le visite mediche di rito con il Brentford, squadra che ha ottenuto la salvezza in Premier League e che aveva ritesserato Eriksen quando il danese aveva potuto riprendere l’attività agonistica.

Calciomercato Sampdoria news, Paredes e Icardi con la nuova proprietà

In casa Sampdoria il calciomercato estivo non è l’unico pensiero per addetti a lavori e tifosi. La società blucerchiata potrebbe presto cambiare proprietà e secondo quanto riportato dal Secolo XIX, l’imprenditore barese Franco Di Silvio, affiancato da Ivano Bonetti, potrebbe far suo il club per 40 milioni di euro. Supportato dalla famiglia qatariota degli Al Thani, il nuovo numero uno vorrebbe riportare in blucerchiato Mauro Icardi e con lui arriverebbe anche un altro calciatore argentino dal Paris Saint-Germain come Leandro Paredes.

