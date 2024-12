DIRETTA SAMPDORIA SPEZIA, SEMPLICI DEBUTTA NEL DERBY

Il sabato delle diciassettesima giornata di Serie B si chiude con la diretta Sampdoria Spezia in campo alle 17,15 del 14 dicembre 2024. La partita sarà di quelle ricche di tensione con i blucerchiati vicini alla zona retrocessione e gli spezzini al terzo posto e vicini alla vetta. La Sampdoria ha da poco esonerato Sottil e al suo posto ci andrà Semplici che debutterà proprio in questo derby con i compito di cambiare rotta. Più tranquillità in casa Spezia dopo la vittoria nell’ultima partita in casa contro il Cittadella che ha fatto presto dimenticare la sconfitta subita a Palermo.

DIRETTA SAMPDORIA SPEZIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere il derby ligure della diretta Sampdoria Spezia potrete utilizzare sia DAZN che Amazon Prime Video che trasmetteranno il match in streaming. L’alternativa è quella di collegarvi con la nostra diretta testuale che vi fornirà il racconto della partita e delle migliori azioni.

SAMPDORIA SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo del derby ligure, andiamo ad approfondire la questione relativa alle probabili formazioni. La Sampdoria di Semplici non dovrebbe cambiare assetto tattico e potrebbe andare ancora in campo con un 4-2-3-1 nonostante l’ex Cagliari e Spal preferisca la difesa a tre. Venuti, Ferrari, Riccio e Ioannu dovrebbero essere i quattro difensori con Vismara in porta. Yepes e Meulensteen saranno i due mediani con Tutino e La Gumina che saranno la coppia offensiva sostenuti da Sekulov e Akinsanmiro.

Conferme per lo Spezia di D’Angelo che andrà in campo con il suo 3-5-2 con Wisniewski, Hristov e Bertola in difesa davanti a Gori. Elia e Reca saranno i due esterni di centrocampo con Esposito in mediana aiutato da Nagy e Candelari ai suoi lati. La coppia offensiva, infine, sarà formata da Di Serio e da Francesco Pio Esposito.

SAMPDORIA SPEZIA, LE QUOTE

Per approfondire ulteriormente la diretta Sampdoria Spezia, andiamo a vedere anche quali sono le quote proposte da AdmiralBet in vista di questo derby ligure. Si prospetta essere un incontro alla pari anche secondo le quote che vedono l’1 e il 2 entrambi a 2,60 contro il pareggio X che sale fino a 3,00.