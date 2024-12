DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA, OSPITI ULTIMI

Due squadre reduci da due risultati completamente diversi nell’ultimo turno di campionato. La diretta Cagliari Sampdoria Primavera, in programma sabato 14 dicembre 2024 alle ore 13:00 in casa della formazione rossoblu. I rossoblu si sono messi alle spalle il periodo negativo composto da tre pareggi (Lazio, Atalanta e Udinese) più la sconfitta col Milan. La svolta potrebbe essere arrivata nel match esterno contro il Bologna, terminato 1-0 per gli isolani. Con il ko interno contro il Milan, la Sampdoria ha messo a referto la nona sconfitta consecutiva dopo quelle contro Inter, Cremonese, Fiorentina, Lazio, Bologna, Sampdoria, Juventus e Verona. L’ultima vittoria è data 20 settembre con il Cesena.

DOVE VEDERE DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Cagliari Sampdoria Primavera, potrete assistere all’evento su Sportitalia, canale 60 di Sportitalia. La diretta streaming invece è visibile sul sito web e sull’applicazione scaricabile ovunque.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA

Ora analizziamo assieme le probabili formazioni della diretta Cagliari Sampdoria Primavera. I rossoblu si schiereranno secondo il modulo 4-3-1-2 con Iliev in porta. Difesa a quattro composta da Grande, Soldati, Cogoni e Marini. Le due mezzali saranno Malfitano e Marcolini con Simonetta regista, Balde sulla trequarti e davanti Vinciguerra-Bolzan.

La Sampdoria invece se la vedranno con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Scardigno, protetto qualche metro più avanti da Thiago, Zeqiraj, D’Amore e Ovalle Santos. In mediana ci saranno Casalino e Patrignani, sulla trequarti Bjorkman, Giolfo e Lukisa dietro a Basic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA

Infine ecco quali sono le quote per le scommesse Cagliari Sampdoria Primavera. La squadra che parte favorita, almeno sulla carta, è quella rossoblu a 1.44. Il segno X del pareggio è offerto a 4.10 mentre il 2 è a 5.50.

Il Gol è dato a 1.72 contro il No Gol a 1.97. Infine concludiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.57 e 2.20.

