CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Damsgaard per Torreira, ci sono anche Villar e Contini

Calciomercato Sampdoria news, via Damsgaard per arrivare a Torreira

La Sampdoria sta preparando la nuova annata calcistica che sta per cominciare cercando rinforzi utili all’organico di mister Giampaolo in questi mesi di calciomercato estivo. I blucerchiati vorrebbero riportare a Genova Lucas Torreira, sotto contratto con l’Arsenal fino al giugno del 2023 e quindi al termine della stagione alle porte, così da potenziare il centrocampo ma la richiesta dei londinesi da 20 milioni di euro ha sin qui frenato l’operazione.

DIRETTA/ Sampdoria Besiktas (risultato finale 1-1): pareggia Weghorst!

Secondo quanto rivelato dal Secolo XIX, i liguri potrebbero mettere le mani su Torreira una volta che avranno ceduto Mikkel Damsgaard al Brentford, club di Premier League che ha conquistato la salvezza dopo aver trovato la promozione in massima serie. Gli inglesi si sarebbero sin qui spinti a 11 milioni di euro più 7 di bonus e sono quindi molto vicini a pareggiare i 20 milioni richiesti per il ventiduenne danese.

DIRETTA/ Sampdoria Brescia (risultato finale 2-0): la chiude De Luca!

Calciomercato Sampdoria news, contatti per Villar e Contini

Guardando sempre al centrocampo, la Sampdoria non molla nemmeno la pista che porterebbe a Gonzalo Villar della Roma in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Accostato anche al neo promosso Monza, la distanza con i giallorossi si aggira sui 4 milioni di euro visto che i la Samp non vorrebbe spenderne più di 6 per l’obbligo di riscatto dello spagnolo. In porta invece è fatta per Nikita Contini dopo che i blucerchiati hanno raggiunto, come spiegato da Gianluca Di Marzio, l’intesa con il Napoli per il passaggio del ventiseienne atteso entro giovedì.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Sampdoria A Sampdoria B (risultato finale 2-2): in gol anche Damsgaard

© RIPRODUZIONE RISERVATA