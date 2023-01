CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Visite mediche per Nuytinck, il sogno è Lazetic

Calciomercato Sampdoria news, visite per il difensore Bram Nuytinck

La Sampdoria vuole rilanciarsi nella seconda parte della stagione e per ottenere questo obiettivo si sta muovendo in questi primi giorni della sessione invernale di calciomercato. Come riporta Gianluca Di Marzio, i blucerchiati stanno abbracciando Bram Nuytinck, difensore olandese proveniente dall’Udinese che si trasferisce in Liguria fino al termine dell’annata in corso prendendo il posto di Alex Ferrari, trasferitosi invece alla Cremonese.

Il tecnico dei genovesi Dejan Stankovic sta dunque per essere accontentato avendo discusso di questa scelta con la sua società prima della pausa per il mondiale ed il trentaduenne sta svolgendo ora le visite mediche di rito per aggregarsi alla squadra ed affrontare il primo allenamento con i nuovi compagni durante il pomeriggio odierno.

Calciomercato Sampdoria news, Lazetic rimane il sogno

Il calciomercato di gennaio potrebbe consentire alla Sampdoria di sistemare l’organico in varie parti del campo ed uno dei calciatori più desiderati sembra essere Marko Lazetic, di proprietà del Milan. Il serbo correrebbe al Ferraris per poter riabbracciare mister Stankovic, che lo ha già allenato alla Stella Rossa di Belgrado, ma i rossoneri appaiono restii nel lasciar partire il diciottenne anche a causa di qualche infortunio di troppo riscontrato all’interno dell’organico, preferendo così regalare a Pioli un elemento in più su cui puntare.

