CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS/ Accordo trovato per Laurentié ed ecco pure Antiste

Calciomercato Sassuolo news, le parole del tecnico Alessio Dionisi

Alla vigilia della sfida con il Milan, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato dei nuovi arrivati dal calciomercato e delle possibli mosse del club spiegando: “Fa parte del calcio, si prendono pro e contro. Diciamo che la prossima conferenza stampa si parlerà del mercato con un’ottica diversa perché il mercato sarà chiuso, dunque ben venga ciò. Andrea Pinamonti sta bene fisicamente, l’inserimento nella squadra è a buon punto. Ci vuole del tempo per acquisire la conoscenza del singolo giocatore che può darti la palla in un certo momento e tu puoi intuire con uno sguardo. Andrea è intelligente, si è messo a disposizione. Non carichiamolo di ulteriore responsabilità. Continuerà a far bene come ha già fatto.”

L’allenatore dei neroverdi ha anche aggiunto, come riporta Tuttomercatoweb.com: “Non mi soffermo su Antiste e Laurientè. So chi ci sarà domani, di quelli che ci saranno domani parlo, di quelli che forse ci saranno dopodomani non ne parlo. Sicuramente arriverà qualcuno, speriamo che qualcuno venga ufficializzato, se arriverà qualcuno vedremo, sarà adeguato alla squadra. Innesti in difesa? Abbiamo avuto una defezione a Torino, un dispiacere importante per Muldur, è una perdita importante. Se sarà sostituito vediamo, non lo so.”

Calciomercato Sassuolo news, ecco Laurentiè ed anche Antiste

Il Sassuolo si appresta a disputare il turno infrasettimanale in campionato contro il Milan ma intanto i dirigenti continuano a lavorare per potenziare l’organico in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore gli emiliani avrebbe chiuso con il Lorient per l’acquisto dell’attaccante Armand Laurienté per oltre 12 milioni di euro bonus compresi. Oltre all’ala destra classe 1998 i neroverdi stanno aggiungendo al proprio reparto avanzato pure Janis Antiste, proveniente dallo Spezia per 5,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus da saldare nel momento in cui il Sassuolo ottenesse la qualificazione alle coppe europee nei prossimi tre anni.

