DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA, UN PRIMATO DA DIFENDERE

Si disputa domenica 8 dicembre 2024 alle ore 17:15 all’interno del Mapei Stadium-Città del Tricolore la diretta Sassuolo Sampdoria. I neroverdi affrontano sul proprio campo i blucerchiati per la sedicesima giornata della Serie B agli ordini dell’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, supportata dagli assistenti Costanzo di Orvieto e Ceolin di Treviso, dal quarto uomo Rinaldi di Bassano del Grappa e con Volpi di Arezzo e Di Paolo di Avezzano al VAR. I padroni di casa sono reduci dalla brutta sconfitta patita in Coppa Italia contro il Milan per 6 a 1 al Meazza di San Siro ma sono in ogni caso in serie positiva per quanto concerne il campionato, di cui sono la capolista.

Gli ospiti stanno invece tentando di risalire la classifica trovandosi ora in dodicesima posizione dopo due pareggi consecutivi che hanno evidenziato ulteriormente le loro difficoltà nel fare e mantenere il risultato. La zona retrocessione incombe alle spalle dei liguri essendo distante appena due punti ed una serie di combinazioni nei punteggi potrebbe anche relegarli nelle retrovie per poi lottare per la salvezza. Nulla è comunque perso in partenza per la Samp che, nella stessa maniera, potrebbe addirittura ritagliarsi un piazzamento nei playoff.

COME VEDERE IN TV LA DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA: INFO STREAMING VIDEO

E’ Dazn la piattaforma streaming che offre in esclusiva la diretta Sassuolo Sampdoria. Tutte la gare di Serie B sono disponibili in questa modalità e per vedere questo evento sarà necessario essere abbonati prima di collegarsi tramite pc, smart phone o tablet.

SASSUOLO SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per il tecnico campione del mondo Fabio Grosso si profila una riconferma del modulo ammirato nel derby vinto contro la Reggiana dello scorso turno e le probabili formazioni della diretta Sassuolo Sampdoria ci dicono quindi che sarà 4-2-3-1 con Moldovan; Toljan, Muharemovic, Romagna, Pieragnolo; Boloca, Obiang, Thorstvedt; Berardi, Pierini e Laurientè.

Scelta di modulo speculare pure per il tecnico Andrea Sottil e dunque 4-2-3-1 con Silvestri, Venuti, Ferrari, Riccio e Ioannou nelle retrovie, Yepes e Meulensteen a protezione della difesa oltre a collegare i reparti, Akinsanmiro, Tutino e Sekulov si muoveranno sulla trequarti per rifornire la punta La Gumina.

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA, LE QUOTE

La proposta derivante dalle quote di bookmakers come Snai ci indica che i neroverdi dovrebbero essere i candidati per la vittoria nella diretta Sassuolo Samdporia. L’esito finale sarebbe dunque a favore dei padroni di casa, dati vincenti a 1.65, ed il pronostico lacia quindi poco margine per l’eventuale successo degli ospiti: il 2 è quotato a 4.75 ed i blucerchiati potrebbero però puntare al pareggio, indicato invece a 3.80 per questo incrocio.