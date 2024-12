DIRETTA CREMONESE SASSUOLO PRIMAVERA, OSPITI IN FORMISSIMA

Si affrontano due squadre che stanno vivendo momenti a dir poco opposti. La diretta Cremonese Sassuolo Primavera, in programma questo sabato 7 dicembre 2024 alle ore 15:00, vede infatti una differenza incredibile di risultati. La Cremonese non vince dal 19 ottobre contro il Milan, un 3-2 che sembrava poter dare la scossa alla squadra lombarda. Così non è stato poiché sono arrivate ben quattro sconfitte di fila contro Fiorentina, Lazio, Verona e Cesena, precedente da un pareggio con il Lecce.

Diretta/ Milan Sassuolo (risultato finale 6-1): rossoneri ai quarti di finale! (3 dicembre 2024)

Il Sassuolo invece proprio il 19 ottobre ha perso fin qui l’unica gara da quasi un mese a questa parte. Il ko col 3-1 a Cagliari ha dato il via ad una striscia di cinque successi consecutivi con Torino, Lecce, Empoli, Bologna e Juventus.

DOVE VEDERE IN TV LA DIRETTA CREMONESE SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta tv Cremonese Sassuolo? La soluzione che fa per voi è Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per quanto riguarda invece la diretta streaming, in vostro soccorso ci sarà l’app o il sito web sempre di Sportitalia.

FORMAZIONI MILAN SASSUOLO/ Quote, Domenico Berardi torna a San Siro (Coppa Italia, 3 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SASSUOLO PRIMAVERA

Queste invece sono le probabili formazioni della diretta Cremonese Sassuolo Primavera. I lombardi si disporranno secondo il 3-4-1-2 con Malovec in porta. Pacchetto arretrato composto da Duca, Prendi e Tosi. Agiranno da esterni Spaggiari e Triacca con Lordkipanidze e Lottici in mediana. Davanti Ragnoli e Gabbiani, supportati da Nagrudnyi.

Il Sassuolo invece opterà per il modulo 4-3-1-2: tra i pali presente Scacchetti, terzino destro Parlato, a sinistra Baroni e centrali Machcioni-Corradini. Leone e Frangella saranno le mezzali con Lopes in regia, Bruno trequartista e tandem offensivo Moriano con Vedovati.

DIRETTA/ Sassuolo Juventus Primavera (risultato finale 2-1): i neroverdi restano primi! (1 dicembre 2024)