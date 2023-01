CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS/ Benedyczak rimandato, Carnevali: “Non vendiamo Frattesi”

Calciomercato Sassuolo news, le parole dell’ad Giovanni Carnevali

Il Sassuolo non sta vivendo una delle sue migliori stagioni e si è dunque ipotizzato uno o più interventi in questi giorni di calciomercato invernale per potenziare l’organico. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha rassicurato tutti riguardo alla permanenza in panchina di mister Dionisi: ”

Il dirigente ha poi parlato di mercato spiegando: “Certo che ci mancano i gol di Scamacca e Raspadori, ma se pensiamo alle cessioni estive, questa è la politica del Sassuolo: chi ha l’occasione di andare in un grande club, in cambio di una cifra che riteniamo congrua, viene accontentato. Ed è rimpiazzato con giovani di prospettiva, come Alvarez che ha un ottimo potenziale. Berardi e Traore spero siano i nostri acquisti di gennaio, pian piano stanno ritrovando la condizione. Mercato? Solo se dovesse capitare un’occasione improvvisa, ma tendo a escluderlo. Per adesso è tutto fermo. E di sicuro non vendiamo Frattesi e gli altri giocatori più importanti. Frattesi e Traore piacciono in Premier, spesso vengono a seguirli osservatori di squadre inglesi. Abbiamo fatto un’indagine di mercato dalla quale risulta che il Sassuolo ha una bella riconoscibilità all’estero.”

Il Sassuolo non dovrebbe dunque effettuare mosse importanti in questo freddo mese di calciomercato. Nei giorni scorsi era emersa la notizia riguardante l’interesse degli emiliani nei confronti di Adrian Benedyczak, attaccante di proprietà del Parma, ma il direttore sportivo neroverde Giovanni Rossi avrebbe smentito a Sportitalia l’interesse per il polacco. Come sottolinea Tuttomercatoweb.com, i discorsi potrebbero dunque essere rimandati all’estate ed il ventiduenne Benedyczak dovrebbe proseguire la sua avventura con i ducali almeno fino al termine della stagione.

