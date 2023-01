CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS/ Carnevali blinda Frattesi, Harroui potrebbe partire

Calciomercato Sassuolo news, Carnevali non molla Davide Frattesi

Il Sassuolo non sta vivendo una delle sue migliori stagioni ed in questa sessione di calciomercato invernale non mancano i rumors relativi all’interesse degli altri club nei confronti dei suoi calciatori migliori. Nello specifico, il centrocampista Davide Frattesi viene accostato alla Roma da lungo tempo e l’imminente partenza di Nicolò Zaniolo verso la Premier League starebbe riaprendo l’ipotesi di una sua partenza dal Mapei Stadium.

Interpellato da DAZN, l’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali ha escluso la possibilità di una cessione di Frattesi a gennaio spiegando: “Il Sassuolo ha individualità forti, è vero, ma bisogna farlo vedere sul campo. Speriamo che la partita di oggi contro il Monza ci faccia vedere qualcosa di buono. I giocatori più importanti, fino al termine della stagione non si muoveranno.” Lo stesso ventitreenne Frattesi ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida col Monza, con cui ha giocato, dimostrandosi concentrato sul suo percorso col Sassuolo: “Il confronto era una cosa dovuta, è giusto dirsi le cose in faccia nello spogliatoio e quando si parla chiaro le cose vanno meglio. E’ bello tornare a giocare qui, come casa, voglio bene a tutti quanti e sarà un’emozione grande”.

Calciomercato Sassuolo news, Hamed Traore piace in Premier League

Sempre l’ad Giovanni Carnevali ha avuto modo di parlare del calciomercato del Sassuolo nei giorni scorsi tramite un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il dirigente dei neroverdi ha dichiarato: “Un attaccante esperto a gennaio? Solo se dovesse capitare un’occasione improvvisa, ma tendo a escluderlo. Per adesso è tutto fermo. E di sicuro non vendiamo Frattesi e gli altri giocatori più importanti. Frattesi e Traore piacciono in Premier, spesso vengono a seguirli osservatori di squadre inglesi. Abbiamo fatto un’indagine di mercato dalla quale risulta che il Sassuolo ha una bella riconoscibilità all’estero”. Non solo Frattesi dunque tra i giocatori più chiacchierati degli emiliani ma anche Hamed Junior Traorè, trequartista ventiduenne originario della Costa d’Avorio per il quale le squadre inglesi potrebbero farsi sotto in estate.

Calciomercato Sassuolo news, frenata della Sampdoria per Harroui

Difficilmente dunque il Sassuolo si priverà di qualche calciatore in questo freddo gennaio di calciomercato invernale. In queste settimane si era parlato inoltre dell’interesse della Sampdoria nei confronti di Abdou Harroui ma la trattativa sembra poi essere entrata in una fase di stallo. Pur avendo bisogno di difensori in grado di migliorare le prestazioni offerte fino a questo momento, i blucerchiati stanno affrontando diverse difficoltà a causa della complicata situazione societaria vissuta con la gestione di Massimo Ferrero.











