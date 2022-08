CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS/ Dionisi: “Contento per Raspadori, Berardi è…”

Calciomercato Sassuolo news, l’analisi del tecnico neroverde Alessio Dionisi

Il Sassuolo continua a lavorare in questa sessione estiva di calciomercato al fine di sistemare la rosa a disposizione per la stagione appena cominciata tra partenze illustri, rinnovi e nuovi interessanti innesti. Nel frattempo però i neroverdi hanno ottenuto un successo casalingo sul Lecce ieri sera per la seconda giornata di campionato ed al termine della sfida il tecnico degli emiliani Alessio Dionisi ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando pure del trasferimento di Giacomo Raspadori al Napoli: “Sono contento per Giacomo, anche se sarei stato più contento se fosse rimasto, ma non possiamo trattenere i giocatori quando hanno queste opportunità. È un grande vanto per tutti, Giacomo non credeva di poter giocare sotto punta l’anno scorso e ora arriva in una grande squadra che gioca in Champions, e lo fa da sotto punta. Deve essere un orgoglio, sono convinto che si ritaglierà spazio e gli faccio un in bocca al lupo. Ora non penso più a Giacomo, ma a chi c’è.”

L’allenatore in conferenza stampa ha anche aggiunto: “Avevo ragione nel dire che Berardi è IL calciatore. Non era difficile eh. Ha fatto un eurogol, ancora più difficile vedendolo dalla tv. Ce lo godiamo, ce lo teniamo stretto, ha appena rinnovato e questa è la bella ciliegina. Vittoria, un eurogol di Domenico, ha firmato un contratto praticamente a vita, questo la dice tanto su questo giocatore. Martin Erlic è un giocatore solido, abituato a giocare in Serie A e ha caratteristiche diverse dagli altri, aspettavo il giusto momento per inserirlo. C’erano Ayhan e Ruan, sono giocatori forti. Sono contento perché quando un giocatore gioca la prima e ottiene un risultato un giocatore acquisisce consapevolezza. Lui porta fisicità, atteggiamento, è importante per noi e lo sarà ancor di più. Sono contento dell’arrivo di Pinamonti, del suo atteggiamento. Oggi lo abbiamo visto in parte perché era la prima dall’inizio per lui, non ha il ritmo, ecco perché a Torino non aveva giocato titolare: un giocatore della sua stazza, avendo fatto poco a livello estivo, avesse pochi minuti. Tutto questo sarà molto positivo per la prossima partita

Calciomercato Sassuolo news, le parole di Berardi dopo il gol e il rinnovo

Aspettando novità in entrata o in uscita, il Sassuolo in questi frenetici giorni di calciomercato estivo ha rinnovato il contratto di Domenico Berardi fino al giugno del 2027. Intervistato da DAZN, al termine della sfida vinta per 1 a 0 sul Lecce con un suo gol, Berardi ha dichiarato: “Devo dire che è stata una buona settimana, venivamo da una sconfitta che definirei meritata. Ci siamo detti di ripartire da questa settimana, è stata una buona partita, è arrivato anche il gol. Il Sassuolo è una grandissima famiglia, sono rimasto perchè mi hanno coccolato fin da bambino e al cuore non si comanda. Per me è un orgoglio, devo ringraziare il mister: è anche grazie a lui se riesco a esprimermi al meglio ma anche a questo gruppo.”

