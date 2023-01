CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS/ Piace Cruz jr, Dionisi: “Chi c’è dimostri il suo valore”

Calciomercato Sassuolo news, il commento del tecnico Alessio Dionisi

Il Sassuolo sta valutando quali mosse effettuare in questi ultimi giorni di calciomercato invernale ma intanto la squadra ha ottenuto una grande vittoria a San Siro contro il Milan per 5 a 2. Al termine dell’incontro, intervistato da Sky Sport, il tecnico neroverde Alessio Dionisi ha dichiarato: “Oggi abbiamo fatto un’ottima prestazione con l’atteggiamento giusto, ma delle volte può non bastare. Non siamo ancora guariti, ma siamo sulla buona strada. Questo non è il Sassuolo di Dionisi ma di tutti: dobbiamo cercare di essere migliori di oggi già dalla prossima perché poi ci sono gli episodi. Dobbiamo prendere tutto, guardarci in faccia e assumerci la responsabilità, perché siamo questi ma anche quelli della prima dell’anno contro la Sampdoria. Io spero che i segnali siano arrivati, chi non ci arriva deve star fuori. Chi vuole giocare nel Sassuolo deve dare tutto. Abbiamo bisogno dello spirito giusto, una squadra con la nostra classifica non può non mettere volontà e determinazione in campo”.

L’allenatore degli emiliani ha parlato della voglia di giocare nel Sassuolo ribadendo: “Merito loro, anche chi era in panchina meritava di giocare. Prendete Ferrari, il capitano. Bravo anche Defrel, che non ha mai giocato nel girone d’andata. Sono segnali positivi dopo la partita col Monza dove siamo stati sfortunati. Non inizia un nuovo campionato ma il girone di ritorno e dobbiamo fare qualcosa di più. Tempo non c’è, nemmeno per i nuovi, se non arrivano i risultati. Abbiamo giocato 10 partite su 19 senza Berardi. Poi ci mettiamo anche Traoré e Defrel. Non è semplice per i nuovi. Da quando sono arrivato io ci sono stati cambiamenti. Chi non è andato via significa che non ha dimostrato tutto il suo valore. Dopo il 5-0 alla Salernitana abbiamo iniziato a stentare un po’, non dovremo farlo dopo il 5-2 al Milan. I risultati danno consapevolezza, però sicuramente non siamo solo questi. Ma anche quelli che hanno raccolto solo 17 punti. Ora guardiamo avanti con ottimismo”.

Mister Dionisi ha poi espresso il suo pensiero anche in conferenza stampa, come riporta Tuttomercatoweb.com: “Non abbiamo rammarico, non possiamo lottare per quei posti. Quando cambi qualcosa, perdi giocatori, devi rimboccarti le maniche e ripartire. Speriamo di capirlo alla svelta e di riprendere terreno. Nelle ultime due partite ho notato qualcosa di diverso nella volontà. Non parlo del gioco. Questa squadra ha capacità di giocare, ci alleniamo per quello, ma non è solo il gioco a fare la differenza, la corsa indietro, aiutare i compagni quando sbagliano, dobbiamo mettere sempre questi atteggiamenti. Il giorno più importante della mia vita nel calcio? Sono giovane, mi auguro di no, abbiamo battuto 6 big su 8 l’anno scorso ma siamo arrivati undicesimi, per me è più importante arrivare il più in alto possibile che vincere con una big, altrimenti rimarrà un risultato estemporaneo”.

Calciomercato Sassuolo news, Antiste all’Amiens e piace Cruz junior

Il Sassuolo, nel corso della sfida col Milan, ha salutato in maniera ufficiale uno dei suoi giocatori completando un’operazione di calciomercato in uscita. I neroverdi hanno ceduto, dopo averlo riscattato dallo Spezia, Janis Antiste ai francesi dell’Amiens con la formula del prestito, come si può leggere sul sito del club. Intanto gli emiliani si confermano ancora una volta come una delle società più attente ai giovani talenti del panorama internazionale avendo messo nel mirino Juan Manuel Cruz, ventitreenne attaccante del Banfield figlio dell’ex interista Julio Cruz e monitorato in Serie B pure dalla Reggina.

Calciomercato Sassuolo news, il parere di Gregoire Defrel

Al termine del successo ottenuto ai danni del Milan, anche Gregoire Defrel ha parlato in esclusiva a DAZN ricordando i giocatori che hanno lasciato il Sassuolo durante il calciomercato estivo: “Partita perfetta. Quando le cose vanno male proviamo a trovare delle soluzioni nello spogliatoio in settimana e durante gli allenamenti. Abbiamo cambiato formazione rispetto all’anno scorso, sono andati via grandi giocatori come Raspadori e Scamacca che hanno fatto tanti gol. Ma sono arrivati i nuovi e anche quest’anno siamo una bella squadra. Secondo me faremo tanti gol anche noi. Secondo me siamo una grande squadra e dobbiamo andare il più su possibile, bisogna lavorare.”













