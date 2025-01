Calciomercato Serie B News: Sernicola il terzino per Inzaghi

Il calciomercato Serie B si sta facendo vivo negli ultimi giorni con diverse società che hanno ufficializzato i primi colpi di mercato e altre che stanno intavolando trattative per grandi nomi provenienti dalla Serie A o da altri campionati, o per giocatori capaci di rinforzare la rose per raggiungere gli obiettivi stagionali, o quelli che si sono aperti in questo momento della stagione. Dopo i trasferimenti avvenuti nei primi giorni di mercato, come quello di Quagliata al Catanzaro, o di Skjellerup al Sassuolo altre squadre si stanno muovendo per rinforzare notevolmente i propri organici, in particolare si è mosso tanto il Pisa che vuole mantenere la seconda posizione valida per il passaggio in Serie A senza passare dai playoff, e la Sampdoria che vuole risalire la classifica.

La squadra toscana ha ufficializzato negli ultimi giorni l’arrivo di Leonardo Sernicola, terzino destro di 27 anni che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese con cui quest’anno aveva giocato 18 partite trovando anche 2 gol e 1 assist, e che è stato voluto da Filippo Inzaghi sia per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce che soprattutto per la sua forte propensione offensiva. Sernicola inoltre va a riempire lo spazio in rosa lasciato dall’addio di Pietro Beruatto, che dopo 18 gare in nerazzurro è passato alla Sampdoria per aiutarla a provare a raggiungere i playoff o almeno una comoda salvezza.

Calciomercato Serie B News: Remi Oudin e Marco Curto, i colpi della Sampdoria

Proprio la Sampdoria è una delle squadre più attive nel calciomercato Serie B con due colpi messi a segno negli ultimi giorni che vanno a rinforzare notevolmente il centrocampo e la difesa blucerchiata in attesa che possa arrivare anche un ulteriore difensore, già individuato e per cui la trattativa è già in stato avanzato. Il primo nome è quello di Marco Curto, difensore centrale che arriva dal Cesena con cui ha giocato 12 partite e trovato anche 2 gol e 1 assist, va a rinforzare un reparto un po’ in difficoltà in attesa che si sblocchi la trattativa per Altare del Venezia, che prima cerca un sostituto.

Il colpo a centrocampo di questo calciomercato Serie B invece arriva dalla Serie A ed è un giocatore che nella scorsa stagione aveva fatto molto bene con la sua squadra ma che quest’anno ha visto poche volte il campo, si tratta di Remi Oudin, centrocampista o esterno che arriva dal Lecce dove era stato messo fuori squadra. Entrambe le trattative sono state chiuse velocemente e con la formula del prestito con obbligo di riscatto e saranno le armi date a Leonardo Semplici per portare la Sampdoria i più in alto possibile.