CALCIOMERCATO SPAL NEWS/ Ufficiale Fetfatzidis, concorrenza per Nainggolan

La SPAL potrebbe mettere a segno un vero e proprio colpo di calciomercato nel caso in cui dovesse riuscire a tesserare Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è attualmente svincolato e gode della stima del tecnico Daniele De Rossi, suo ex compagno ai tempi della Roma che lo accoglierebbe a braccia aperte allo Stadio Paolo Mazza. Tuttavia, il trentaquattrenne preferirebbe forse tornare ancora una volta a vestire la maglia del Cagliari che al momento avrebbe in ogni caso già due calciatori in quel ruolo e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche l’Hellas Verona e la Salernitana si starebbero interessando all’ex interista.

Intanto la SPAL in questi giorni di calciomercato invernale ha ufficializzato l’acquisto di Giannis Fetfatzidis. Ecco quanto si legge nel comunicato riguardante il greco pubblicato sul sito del club: “S.P.A.L. comunica di aver tesserato il centrocampista Ioannis Fetfatzidis con un contratto fino al 30 giugno 2024. … All’inizio della stagione 2020/2021 si trasferisce all’Al Khor Sports Club, squadra della Stars League qatariota, con la quale in due stagioni ha messo insieme 45 presenze e 13 reti, mentre nella prima parte dell’attuale stagione sportiva ha giocato tra le fila dell’Al-Sailiya Sports Club, sempre nel massimo campionato del Qatar. Fetfatzidis è, inoltre, sceso in campo in 27 partite con la maglia della nazionale greca, segnando anche 3 gol. Nel 2014 ha fatto parte della selezione ellenica che ha partecipato ai Mondiali disputatisi in Brasile, scendendo in campo nelle prime due partite giocate dalla Grecia contro Giappone e Colombia. In biancazzurro indosserà la maglia numero 11. Benvenuto a Ferrara Ioannis!”

Chi non dovrebbe più lasciare la SPAL nonostante i rumors di calciomercato delle scorse settimane è Andrea La Mantia. Il trentunenne in prestito dall’Empoli sembrava essere vicino al Pisa ma l’acquisto di Stefano Moreo da parte dei nerazzurri ha frenato la possibile operazione. Il giocatore viene tenuto in grande considerazione dall’allenatore De Rossi ed il suo mancato impiego nell’ultima partita in campionato non è quindi dovuto alle voci di mercato che lo riguardavano.

