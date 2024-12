DIRETTA SPAL VIS PESARO: TESTA A TESTA

Storia lunga ma con varie interruzioni è quella che ci accompagna verso la diretta Spal Vis Pesaro, perché per arrivare a dieci precedenti bisogna risalire fino al 14 settembre 1969, cioè ormai oltre mezzo secolo fa. Giusto a titolo di curiosità, segnaliamo allora che in queste dieci partite il bilancio è certamente favorevole alla Spal grazie a quattro vittorie per i ferraresi più cinque pareggi, mentre la Vis Pesaro ha vinto una sola volta, per 1-0 in casa propria domenica 22 febbraio 1998.

Gli unici due precedenti davvero significativi per l’attualità sono però le due partite dello scorso campionato 2023-2024: l’andata fu giocata a Ferrara sabato 2 settembre 2023 e vide la vittoria casalinga per 1-0 della Spal, mentre il ritorno in casa della Vis Pesaro terminò con un pareggio per 1-1 nel match disputato invece nel giorno dell’Epifania di quest’anno, alla ripresa del torneo dopo la sosta per le scorse festività natalizie. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA SPAL VIS PESARO: ECCO COME FARE

La diretta Spal Vis Pesaro sarà trasmessa solo in esclusiva da Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Avrete anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della partita con il racconto delle migliori azioni.

DOSSENA DEVE VINCERE PER RIALZARSI

Alle 17,30 di sabato 7 dicembre sarà anche l’ora della diretta Spal Vis Pesaro in campo per una partita valida per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C. La partita si giocherà tra due squadre che vivono momenti di forma opposti e vorranno vincere per aggiungere tre punti alla loro classifica.

La Spal di Dossena arriva dal terrificante scontro diretto perso in casa del Pontedera per 5 a 1 e cerca una risposta davanti al suo pubblico. La Vis Pesaro è in forma e al quinto posto dopo aver vinto consecutivamente contro il Rimini e la Lucchese.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VIS PESARO

Andiamo a vedere anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad approfondire le probabili formazioni. La Spal di Dossena non avrà a disposizione lo squalificato El Kaddouri e potrebbe anche cambiare modulo passando alla difesa a quattro. Calapai e Mignanelli dovrebbero arretrare sulla linea difensiva con Nador e Bruscagin in zona centrale. Antenucci e Rao saranno le due punte con D’Orazio alle loro spalle per sostenere la fase offensiva.

4-3-1-2 per la Vis Pesaro di Stellone che proporrà Pucciarelli sulla trequarti e alle spalle delle due punte che saranno Molina e Cannavò. Tavernaro e Paganini giocheranno a centrocampo con Orellana in mediana davanti ai due difensori che saranno Tonucci e Coppola.

QUOTE SPAL VIS PESARO

Andiamo a scoprire quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Spal Vis Pesaro, perché secondo questo bookmaker c’è un bell’equilibrio al Mazza con lasquadra di casa lievemente favorita, grazie al valore di 2,25 volte la giocata che è stato posto sul segno 1 contro il 3,05 che è la cifra del guadagno in caso di vittoria della Vis Pesaro, regolata dal segno 2. Il pareggio, sul quale puntare con il segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita corrispondente a 3,05 volte l’investimento, dunque esattamente come un eventuale pari.