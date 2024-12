DIRETTA PONTEDERA SPAL, TOSCANI ANCORA IN ZONA PLAYOUT

Nella serata di lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 20:30 allo Stadio Ettore Mannucci di Pontedera è in programma la diretta Pontedera Spal. I padroni di casa non se la stanno certo passando bene occupando infatti la diciassettesima posizione in graduatoria con appena 13 punti conquistati dall’inizioe della stagione e dunque in piena zona playout a rischio di retrocessione. La classifica resta in ogni caso ancora abbastanza corta da queste parti ed è così che al quindicesimo posto possiamo trovare gli ospiti.

Video Lucchese Pontedera (2-1)/ Gol e highlights: Saporiti firma il derby toscano (Serie C, 25 novembre 2024)

Gli estensi hanno raggiunto quota diciassette collezionando venti punti in totale a causa dei tre di penalizzazione inflitta dalla Federazione. I granata puntano ad evitare un’altra sconfitta mentre gli emiliani cercheranno invece di allungare la loro serie di vittorie.

DIRETTA PONTEDERA SPAL STREAMING VIDEO E TV

In tv la diretta Pontedera Spal sarà disponibile sul sul canale Sky Sport 254. Bisogna infatti essere abbonati a Now oppure a Sky per vedere le sfide della Serie C dalla prima all’ultima. In streaming l’evento sarà fruibile dunque su NOW Tv o con l’applicazione Sky Go.

Diretta/ Lucchese Pontedera (risultato finale 2-1): derby toscano ai rossoneri! (Serie C 25 novembre 2024)

FORMAZIONI PONTEDERA SPAL

Adesso occupiamoci delle probabili formazioni per la diretta Pontedera Spal. Mister Menichini potrebbe optare per qualche modifica rispetto al 3-5-2 con Tantalocchi, Espeche, Martinelli, Guidi, Cerretti, Sala, Ladinetti, Pietra, Perretta, Italeng, Ianesi.

Il tecnico Dossena dovrebbe riconfermare l’undici ammirato contro la Torres puntando ancora su 3-4-3 Galeotti in porta, Nador, Bassoli e Bruscagin in difesa, Calapai, Zammarini, Radrezza e Mignanelli a formare il centrocampo mentre Rao, Antenucci e D’Orazio costituiranno il tridente offensivo di partenza.

PONTEDERA SPAL, LE QUOTE

Ecco ora il pronostico con il possibile esito finale per la diretta Pontedera Spal. Secondo le quote offerte da Bwin ad esempio, i toscani sarebbero favoriti per aggiudicarsi il successo visto che l’1 viene dato a 2.40. Tuttavia, la partita si preannuncia combattuta dato che la vittoria degli estensi, ovvero il 2, è fissato a 2.60. Ci sono invece meno probabilità che la gara termini con un pareggio, l’x è quotato a 3.10.

Video Spal Torres (1-0)/ Gol e highlights: Buchel porta il +3 (Serie C, 23 novembre 2024)