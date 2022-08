CALCIOMERCATO SPEZIA NEWS/ Dragowski supera Meret, Gotti: “Bisogna ridurre il gruppo”

Calciomercato Spezia news, Dragowski in arrivo e Provedel in partenza

Lo Spezia spera di ripetere quanto di buono fatto nelle ultime due stagioni ed i suoi dirigenti stanno appunto cercando di sistemare l’organico tramite il calciomercato estivo così da poter puntare alla salvezza anche nell’annata calcistica che sta ufficialmente per cominciare. Per quanto riguarda la porta, Ivan Provedel nei giorni scorsi era uscito allo scoperto rivelando tutto il suo disappunto per non essere ancora riuscito a trasferirsi alla Lazio visto l’interesse manifestato per lui dai biancocelesti.

Stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, gli Aquilotti sarebbero riusciti a chiudere con la Fiorentina per l’acquisto del polacco Bartłomiej Drągowski, in arrivo per due milioni di euro con stipendio condiviso al 50% dalle due società. Lo sbarco in Liguria del polacco, che ha battuto la concorrenza dell’italiano Alex Meret del Napoli, libera dunque Provedel che potrà accasarsi nella Capitale e giocarsi il posto con Luis Maximiano, prelevato dal Granada.

Calciomercato Spezia news, le parole di mister Gotti alla vigilia

Aspettando novità dal calciomercato estivo, lo Spezia si appresta ad affrontare il Como in Coppa Italia oggi alle 18 e nella conferenza stampa di presentazione di ieri il tecnico Luca Gotti ha fatto il punto sulle mosse del club spiegando: “Il mercato è strano, relazionarsi con le altre società ti può portare ad eventi in tempi brevissimi, che possono smentirmi. Se per Provedel c’è una situazione con incastri che potrebbero avere tempi più brevi, non è questo ad oggi il caso di Maggiore e mi sento di poter dire che, se non ci saranno novità, domani sarà in campo. Ce ne sono diversi di ruoli da rinforzare. La società ed io abbiamo condiviso l’idea di ridurre di molto il gruppo, rispetto ai tanti giocatori in rosa lo scorso anno, in virtù del blocco del mercato. Dobbiamo contestualmente alzare la competitività per spingersi l’uno con l’altro durante la stagione. Questo ultimo mese ci servirà per chiudere la rosa e quindi sì, ci mancano diversi tasselli.”

