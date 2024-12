VIDEO SPEZIA CITTADELLA: PRIMO TEMPO, COME E’ ANDATO?

Cosa è successo nel primo tempo di Spezia Cittadella? Il risultato parla chiaro: 2-0 perla formazione del Picco che non ha mai avuto problemi in questi 45 minuti. Squadra ben organizzata in campo, tanta corsa come nella filosofia del tecnico e due reti arrivate a distanza di pochi minuti l’una dall’altra che non hanno lasciato scampo al Cittadella. Che però ricordiamo gioca contro un’avversaria che sulla carta parte come favorita.

La prima rete è stata siglatada Federico Esposito, specifichiamo il nome perché nel tabellino c’è anche il mediano della squadra. Ritornando a parlare del primo gol, azione magistrale in contropiede dopo aver recuperato palla sulla mediana. Esposito si trova il pallone in area e non lascia scampo all’estremo difensore. Poi autorete di Kastrati e tris di Esposito su una bella azione corale della formazione spezzina.

SPEZIA CITTADELLA, IL SECONDO TEMPO

Lo Spezia cala il poker in questo avvio del secondo tempo contro il Cittadella, a segnare questa volta su rigore è Esposito, un gran bel destro che mette il portiere sulla sinistra mentre il suo tiro invece va a destra. Questo porta quindi la squadra spezzina ad un passo dalla vittoria finale, ormai il Cittadella sembra aver gettato la spugna contro una delle migliori squadre di questa Serie B.

VIDEO SPEZIA CITTADELLA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS