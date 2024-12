DIRETTA SPEZIA CITTADELLA, GLI AQUILOTTI TORNERANNO A VOLARE?

La diretta Spezia Cittadella che si terrà domenica 8 dicembre allo Stadio Alberto Picco alle ore 15:00 per la sedicesima giornata di Serie B 2024/2025 potrebbe essere l’occasione per i liguri di riscattarsi dopo l’improvviso KO dello scorso turno. La sconfitta patita contro il Palermo al Barbera ha segnato un brusco stop per gli Aquilotti che sono stati staccati dal Pisa ed hanno perso un punto anche rispetto all’inseguimento alla capolista Sassuolo. I trenta punti sin qui ottenuti collocano lo Spezia al terzo posto e l’idea sarebbe quella di migliorare ulteriormente il proprio piazzamento.

Un’altra formazione che avrebbe invece davvero bisogno di scalare qualche posizione in graduatoria è quella granata. Al ventesimo posto con tredici punti, come anche il Sudtirol ed il Frosinone, il Citta non deve darsi per vinto e considerare anzi la possibilità di uscire dalla zona retrocessione già a partire da questo weekend dato che potrebbe scavalcare diverse concorrenti in caso di vittoria ed il contemporaneo mancato successo delle stesse.

IN TV COME VEDERE LA DIRETTA SPEZIA CITTADELLA INFO STREAMING VIDEO

E’ obbligatorio essere abbonati a Dazn se si vuole seguire la diretta Spezia Cittadella in programma nel weekend. Per chi desidera vedere la partita in diretta streaming video può farlo dovunque si trovi grazie all’app di DAZN.

SPEZIA CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Un capitolo a parte meritano poi le probabili formazioni della diretta Spezia Cittadella. Il tecnico di casa D’Angelo dovrebbe selezionare il modulo 3-5-2 preferendo Gori in porta, Wisniewski, Hristov, Bertola, Elia, Cassata, S. Esposito, Bandinelli, Reca, Pio Esposito e Colak.

Anche il tecnico Dal Canto potrebbe selezionare il modulo speculare 3-5-2 affidandosi a Kastrati tra i pali, Piccinini, Negro e Salvi dietro, Carissoni, Amatucci, Tronchin, Branca e Masciangelo nel mezzo, Pandolfi con Rabbi davanti.

SPEZIA CITTADELLA, LE QUOTE

I candidati alla vittoria della diretta Spezia Cittadella stando ai bookmakers sembrano essere i padroni di casa se si comparano le quote delle agenzie di scommesse. Per Snai, Goldbet, Lottomatica e pure per Betflag, i liguri vengono dati vincenti ad appena 1.65 nel pronostico dell’esito finale che ci regala anche un interessante 3.60 come quota per il pareggio. Se l’x rimane un’eventualità, pare invece un azzardo puntare sul successo dei veneti, con il 2 fissato infatti a ben 5.25.