CALCIOMERCATO SPEZIA NEWS/ In arrivo sia Ampadu dal Chelsea che Azzi dal Modena

Calciomercato Spezia news, Ampadu in arrivo dal Chelsea

Lo Spezia prosegue la sua campagna di rafforzamento dell’organico in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. I liguri avrebbero bisogno di ancora qualcosa, come spiegato da mister Gotti al termine della sfida persa con l’Inter: “Ci siamo detti delle cose molto precisi, andiamo in cerca di una fisicità diversa in alcuni ruoli per il campionato che deve fare lo Spezia. C’è grande condivisione con il club riguardo le esigenze. Voglio limitare il numero di giocare e alzare l’asticella della competitività nei ruoli.”

Gli Aquilotti, secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, starebbero per mettere le mani sul ventuenne Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu, sotto contratto con il Chelsea fino al giugno del 2024. Per il difensore centrale naturalizzato gallese si tratterebbe di un ritorno in Italia avendo già vestito la maglia del Venezia nella passata stagione, quando aveva collezionato 30 presenze tra campionato e Coppa Italia, impreziosite pure da 3 assist vincenti per i suoi compagni.

Calciomercato Spezia news, sorpasso sull'Atalanta per Azzi

Oltre a potenziali rinforzi per la difesa, lo Spezia ragiona anche in merito all’attacco in questa parte finale della finestra di calciomercato estivo. I liguri sarebbero infatti vicinissimi all’acquisto di Paulo Azzi del Modena avendo superato la forte concorrenza dell’Atalanta. Il ventottenne brasiliano può giocare sia su entrambe le corsi del reparto avanzato che di quello arretrato oltre che poter essere schierato pure da prima punta o addirittura da trequartista. Lo scorso anno è stato capace di segnare 7 reti e di fornire altrettanti assist in 37 presenze totali con i gialloblu.

