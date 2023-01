CALCIOMERCATO TERNANA NEWS/ Sebastiano Esposito per l’attacco, Donnarumma non rinnova

Calciomercato Ternana news, Sebastiano Esposito per il reparto avanzato

La Ternana, pur essendo al nono posto in classifica, vuole migliorarsi ulteriormente nel corso della seconda parte della stagione e per raggiungere questo obiettivo i dirigenti si stanno attivando in questa sessione di calciomercato invernale. Le Fere hanno da poco completato un paio di operazioni in uscita con i trasferimenti in prestito di Samuele Spalluto al Novara e di Matteo Rovaglia all’Aquila Montevarchi, entrambi in Serie C.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, l’intenzione degli umbri è quella di far spazio in attacco all’arrivo di Sebastiano Esposito, giovane centravanti di proprietà dell’Inter che dovrebbe concludere il prestito con i belgi dell’Anderlecht. La Ternana dovrà fare infretta se vorrà aggiudicarsi il ventenne originario di Castellammare di Stabia vista la concorrenza rappresentata ad esempio dal Bari.

Calciomercato Ternana news, Donnarumma si avvicina al Cittadella

Un calciatore che non dovrebbe proseguire il proprio percorso con il Cittadella è Daniele Donnarumma, che potrebbe salutare già entro la fine di questa finestra invernale di calciomercato ed approdare quindi alla Ternana. Stando ai rumors, il difensore classe 1992 non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, ovvero al termine di questa stagione. Per questo motivo i granata sarebbero dunque pronti a trattare con i rossoverdi per definire la cessione del trentenne e monetizzare dalla sua partenza piuttosto che perderlo a parametro zero.

